Selvaggia Lucarelli, durissima: “Evitate di …”

Sono trascorsi pochi giorni da quando Selvaggia Lucarelli sui social ha annunciato a tutti i followers la scomparsa del suo cane Godzilla. Ed ecco che proprio a distanza di qualche giorno la celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle è tornata a parlare della questione raccontando per bene cosa ha provocato la morte del suo cane. Ma ecco che una veterinaria ha pensato bene di utilizzare il suo racconto su Tik Tok provocando la rabbia della Lucarelli che nelle scorse ore si è duramente espressa sui social. Ma, quali sono state le sue parole?

Il duro sfogo di Selvaggia Lucarelli sui social

Tutti conoscono Selvaggia Lucarelli per la sua schiettezza, ed infatti proprio nelle scorse ore la giornalista si è resa protagonista di uno sfogo social di cui si sta tanto parlando. Nello specifico la Lucarelli dopo aver rivelato cosa ha provocato la morte del suo cane ha scoperto che il suo doloro racconto è stato utilizzato da una veterinaria su Tik Tok in modo improprio. Quanto accaduto ha fatto tanto arrabbiare la giornalista che si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. “Per questa veterinaria con milioni di follower una persona che racconta la morte del proprio cane fa gossip… Mi immagino il livello di empatia con animali e umani di questa dottoressa. Se cannibalizzate un evento doloroso altrui per qualche like almeno evitate di fare gli stronzi”, queste le sue parole.

Il grande dolore di Selvaggia Lucarelli e della famiglia

La morte del cane Godzilla è stata per Selvaggia Lucarelli e la sua famiglia davvero inaspettata e soprattutto dolorosa. A raccontare cosa è successo è stata proprio la nota giornalista che ha di preciso rivelato che nonostante le tantissime visite a cui il cane è stato sottoposto ecco che in ritardo gli è stata diagnosticata la sindrome di cushing. A tal proposito ha rivelato “Si trascinava una grave malattia da mesi e non lo sapevamo. Pensavamo al cuore. Nessuno gliel’ha mai diagnosticata. Abbiamo speso migliaia di euro tra cure e veterinari e nessuno ha capito, se non quando era tardi, se non una veterinaria da cui non eravamo mai andati perché pensavamo non fosse abbastanza brava, chissà”.

La confessione della giornalista: “Abbiamo pianto”

La Lucarelli ha poi concluso il suo doloroso racconto legato alla morte del suo amatissimo Godzilla rivelando di aver tanto pianto. “L’ho tenuto stretto. Io e Lorenzo ci siamo abbracciati. Lo abbiamo abbracciato. Abbiamo pianto, piangiamo ancora”, queste di preciso le sue parole.