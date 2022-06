Lucas Peracchi nella bufera, posta una foto su Mercedesz Henger ma fa un’incredibile gaffe …

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo molto discutere nelle ultime ore le parole espresse dall’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi che si è anche reso protagonista di una particolare gaffe. Peracchi ha risposto alla domanda di un follower su Mercedesz Henger ma proprio le sue parole non sono piaciute a molti.

Polemiche per il post social di Lucas Peracchi

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sono stati fidanzati per diverso tempo ma da circa un anno e mezzo le loro strade si sono divise. Nonostante sia trascorso un po’ di tempo da quel momento ecco che tra i due non sembrerebbe essere ancora tornato il sereno, o almeno questo è stato quello che molti hanno pensato in seguito alle parole espresse sui social dall’ex tronista di Uomini e Donne. Nello specifico un utente ha chiesto a Peracchi “Come la vedi fisicamente Mercedesz?”. E a non piacere a molti è stata proprio la sua risposta.

La risposta dell’ex tronista alla domanda di un utente

Per rispondere alla domanda in questione Lucas ha condiviso due fotografie di Mercedesz Henger in costume da bagno. In una foto la bella Mercedesz si trova in Honduras, nell’altra fotografia invece la figlia di Eva Henger posa su Instagram mostrando un fisico mozzafiato. Due fotografie molto particolari ma diverse tra loro alle quali Peracchi ha aggiunto tali parole “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di parerismo”. In molti hanno però notato che la fotografia di Mercedesz all’Isola non è dell’edizione in corso ma del 2017. Motivo per il quale l’ex tronista è poi intervenuto affermando “La foto del prima è ovviamente vecchia e lo sapevo. Era un confronto per far vedere com’era dopo il mio allenamento. Ho scritto di andare a vedere L’Isola 2022 per guardare com’è adesso“.

Il commento di Peracchi sul rapporto tra Mercedesz Henger e la madre Eva

Di recente sempre Lucas Peracchi si è espresso su Mercedesz Henger e sul rapporto che lega quest’ultima alla madre Eva. Nello specifico l’ex tronista dopo aver rivelato “Mi ha lasciato e dopo un mese era in vacanza a Santorini con un altro” ha poi voluto chiarire di essere davvero tanto contento che l’ex fidanzata e la madre siano tornate ad avere un buon rapporto. Peracchi ha poi concluso “Io ho sempre spinto Mercedesz a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico (e la cosa era reciproca). Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei però ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, h o perso tanti lavori ed occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie”