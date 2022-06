CartaBianca, Mauro Corona lascia tutti senza parole: “Devi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha commosso tutti l’appello lanciato nel programma CartaBianca dal noto scrittore Mauro Corona e rivolto di preciso a coloro i quali hanno rubato il telefono del 18enne Gianluca prematuramente scomparso a causa di un tumore. Le parole espresse da Corona hanno lasciato tutti senza parole, e anche sui social sono stati molti coloro che hanno mostrato vicinanza alla famiglia del ragazzo affermando di essere d’accordo con le parole espresse dallo scrittore.

L’appello di Mauro Corona a CartaBianca

Puntata dopo puntata sono moltissime le persone che sono solite seguire CartaBianca ovvero il noto programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Ed ecco che proprio Mauro Corona ha di recente commosso il pubblico del famoso talk show dopo aver rivolto un particolare appello a coloro i quali hanno compiuto un gesto davvero molto brutto ovvero quello di rubare il telefono di un ragazzo portato via alla vita da un brutto tumore a soli 18 anni. Nello specifico il noto scrittore si è rivolto direttamente al ladro al quale ha chiesto di restituire alla mamma di Gianluca il telefono rubato.

Le parole che hanno commosso i telespettatori: “Non ti chiedo di metterti una mano sulla coscienza perché…”

Ma, quali sono state le parole espresse dallo scrittore? Mauro Corona rivolgendosi al ladro ha affermato “Non ti chiedo di metterti una mano sulla coscienza perché non ce l’hai. Ma devi restituire il cellulare alla mamma di Gianluca”. Le parole espresse dallo scrittore hanno davvero tanto colpito la conduttrice, gli altri ospiti presenti in studio e i telespettatori a casa. Ed infatti sono stati molti coloro che sui social hanno rivelato di essere d’accordo con Corona e hanno mostrato piena vicinanza alla famiglia del diciottenne prematuramente scomparso.

Rubato il telefono del giovane morto di tumore a soli 18 anni

I genitori del 18enne Gianluca si sono trovati quindi a dover fare i conti con una triste realtà, la più triste per ogni mamma e papà ovvero la prematura scomparsa di un figlio. Ma non solo, oltre alla dolorosa perdita hanno anche dovuto fare i conti con il furto del telefono del giovane. Quello che per molti potrebbe essere un semplice cellulare in realtà per la famiglia del ragazzo è molto di più. Ed infatti nel telefono in questione oltre ad essere presente l’ultimo contatto che Gianluca ha avuto con il mondo ecco che sono anche custodite tutta una serie di fotografie e video che ritraggono il giovane. Immagini preziose per la famiglia. La speranza è che il ladro che ha rubato il cellulare di Gianluca possa aver sentito l’appello di Mauro Corona e possa quindi decidere, nelle prossime ore o giorni, di consegnare alla famiglia il cellulare in questione.