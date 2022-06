Tommaso Zorzi, una furia contro Lory Del Santo “E’ una grande …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo come tutti sappiamo è una ex naufraga di questa edizione in corso dell’Isola dei famosi. Ebbene, vuoi o non vuoi, la showgirl è stata fino ad oggi una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality anche se in diverse occasioni è stata anche al centro di parecchie diatribe e polemiche sorte sull’Isola ed anche fuori. Eliminata da pochissimi giorni dall’Isola, Lory è tornata alla sua vita di tutti i giorni ed anche sui social. Sembra che nelle scorse ore sia stata in qualche modo attaccata duramente da Tommaso Zorzi. Ma cosa è accaduto tra i due?

Lory Del Santo eliminata dall’Isola dei famosi torna sui social

Lory Del Santo è una nota showgirl la quale ha da poco concluso la sua esperienza al reality di Canale 5. Stiamo parlando dell’Isola dei famosi, da dove è stata eliminata, battuta al televoto da Pamela Petrarolo. Una volta finita questa esperienza sembra che la showgirl sia tornata sui social, per commentare questa sua esperienza, ma si sarebbe resa protagonista di una gaffe che ovviamente non è passata inosservata. Pare che a dire la sua al riguardo è stato proprio lui, l’ex vincitore del Grande fratello vip, ovvero Tommaso Zorzi. Quest’ultimo avrebbe “smascherato” l’ex naufraga proprio nel momento in cui la showgirl ha commentato la sua avventura nel reality condotto da Ilary Blasi.

Tommaso Zorzi smaschera Lory Del Santo

Tommaso avrebbe così attaccato la showgirl, rispondendo alle critiche rivolte alla conduttrice ed anche agli opinionisti di questa edizione. “E qui però sei una grande maleducata”, avrebbe scritto Tommaso. Pare che la showgirl nelle scorse ore sui social si sia resa protagonista di alcuni atteggiamenti che non sono passati inosservati. Si sarebbe rivolta dei complimenti da sola, praticamente, riguardo la sua esperienza in Honduras. A mostrare questi commenti è stato proprio Tommaso.“Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”, “Ti temevano per ciò ti hanno buttato fuori, vali tanto non hai bisogno di nessuno per far splendere la tua luce”. Questi alcuni dei commenti che si leggono sul suo profilo e che sarebbero stati postati proprio dalla stessa Lory. A quel punto Tommaso avrebbe detto “Lei che si dimentica di switchare account è la cosa più bella che vedrai oggi”.

La gaffe dell’ex naufraga non passa inosservata

Insomma, una gaffe davvero imbarazzante per Lory.“La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto si che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un opinionista non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irreverente a cospetto di una grande professionista come te”. Questo nello specifico il commento più incredibile che sarebbe stato postato dalla stessa Lory. Intanto Guendalina Tavassi si è detta molto felice dell’esito del televoto.