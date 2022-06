Albano torna a parlare della figlia Ylenia: “Quando è scomparsa mia figlia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una lunga intervista a Gente è stata quella rilasciata dal noto artista italiano Albano. Intervista nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti ma soprattutto ha parlato del dolore provato in seguito alla scomparsa della figlia Ylenia e in seguito alla separazione dall’ex moglie Romina Power. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’intervista di Albano a Gente

Tutti conoscono e tutti amano Albano ovvero colui che viene considerato uno degli artisti italiani più famosi e amati al mondo. Un bravissimo artista che nel corso della sua lunga carriera ha collezionato solamente successi ma che, nel privato, si è trovato a dover fare i conti con eventi molto duri e difficili da superare. Il più importante è sicuramente la scomparsa della figlia Ylenia, la primogenita nata dal matrimonio con la celebre Romina Power. La giovane è scomparsa improvvisamente nel nulla a New Orleans nel 1994 e nonostante siano passati molti anni ancora oggi non sembrerebbe essere chiaro cosa sia successo e che fine abbia fatto la giovane donna. Altro momento doloroso è stato poi quello legato alla separazione da Romina. Albano a tal proposito ha rivelato “Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale”.

L’incontro con Loredana Lecciso e una nuova vita per Albano

Il noto artista di Cellino San Marco, che lo scorso 20 maggio ha compiuto 79 anni e che proprio in tale occasione si è lasciato intervistare da Gente, ha poi parlato dell’incontro con Loredana Lecciso. Uno speciale incontro che gli ha cambiato la vita e che gli ha permesso di diventare ancora papà di Jasmine e Bido. Parlando della Lecciso ha usato parole come “Bella e intelligente“, e ha poi aggiunto “E’ la madre dei miei due figli, è attenta e pratica nell’educazione dei figli, in questo siamo allineati”.

L’appello ad Amadeus

Albano ha poi concluso rivolgendo un particolare appello al noto conduttore televisivo Amadeus. Quest’ultimo infatti anche nel 2023 sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e Albano dalle pagine di Gente sembrerebbe avergli lanciato un appello. “Pronto un brano“, queste le parole espresse dal noto artista. Forse desidera tornare a calcare il palco dell’Ariston? Questa la domanda che molte persone si sono poste, ma per scoprire se Amadeus accoglierà oppure no il suo appello bisognerà attendere ancora un po’.