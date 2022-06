Domenica In, la Venier diventa una furia durante l’intervista ad Ermal Meta, interrompe tutto e …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda su Rai 1 la scorsa domenica 5 giugno 2022 l’ultima puntata di Domenica In ovvero il noto programma della domenica condotto da Mara Venier. Nel corso di tale appuntamento la conduttrice ha accolto all’interno dello studio diversi ospiti, tra questi anche Ermal Meta la cui intervista ad un certo punto è stata improvvisamente interrotta. Ma, come mai? Quale motivo ha spinto la Venier ad interrompere l’intervista con Ermal Meta?

Grande successo per l’ultima puntata di Domenica In

Domenica In è sicuramente da considerare uno dei più amati programmi televisivi della domenica. Puntata dopo puntata infatti la trasmissione condotta da Mara Venier è riuscita ad ottenere un successo sempre più grande. Anche l’ultima puntata andata in onda la scorsa domenica è stata seguita da moltissime persone, e proprio nel corso di tale appuntamento sono stati diversi gli artisti che si sono susseguiti all’interno dello studio televisivo. Tra questi ad esempio Fabrizio Moro, Francesco Gabbani ed Ermal Meta. Proprio dopo l’esibizione di Fabrizio Moro ha fatto il suo ingresso all’interno dello studio di Domenica In l’amatissimo Ermal Meta. Ma ecco che è stato proprio durante la sua intervista che i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un particolare imprevisto.

L’imprevisto durante l’intervista ad Ermal Meta

Ermal Meta si è lasciato intervistare da Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. E proprio nel corso di tale intervista ha parlato dell’inizio della sua carriera nel mondo della musica. Ad un certo punto però la conduttrice si è trovata costretta ad interrompere l’intervista in questione. Ma esattamente, per quale motivo? Semplicemente perchè vi erano alcuni rumori di sottofondo che hanno infastidito la presentatrice. Quest’ultima infatti non solo ha momentaneamente interrotto l’intervista ma si è anche rivolta ad alcuni addetti ai lavori chiedendo loro di fare silenzio. “Silenzio per favore, scusatemi, dovete fare un po’ di silenzio perché non sento. È l’ultima puntata!”, queste le sue parole.

Mara Venier a Domenica in anche la prossima stagione

La nuova stagione di Domenica In prenderà il via il prossimo mese di settembre, ed esattamente giorno 11. E ancora una volta alla conduzione vi sarà proprio Mara Venier che invece alcuni mesi fa aveva rivelato la sua intenzione di lasciare la trasmissione. Per la famosa e amatissima conduttrice, considerata una delle più amate della televisione italiana, la prossima sarà la quattordicesima volta da presentatrice del noto programma della domenica Rai.