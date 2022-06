Domenica In, sorpresa per la Venier fuori dallo studio, appena esce …

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata di Domenica In è andata in onda la scorsa domenica, 5 giugno 2022. Una puntata molto particolare caratterizzata da momenti di divertimento e svago ma anche da momenti di grande emozione. E proprio le emozioni sono poi continuate anche dopo la puntata quando coloro che hanno lavorato insieme alla Venier hanno deciso di organizzarle una bellissima festa.

Grande festa per Mara Venier dopo l’ultima puntata di Domenica In

Così come accaduto nel corso degli anni precedenti ecco che anche quest’anno Domenica In, celebre programma della domenica di Rai 1 condotto da Mara Venier, è riuscito ad ottenere un successo davvero incredibile. E proprio dato il successo ottenuto la conduttrice ha confermato la sua presenza anche per la prossima stagione che prenderà il via il prossimo mese di settembre. E se già la puntata andata in onda domenica era stata per la celebre presentatrice televisiva davvero tanto emozionante ecco che anche il dopo puntata lo è stato. E questo perchè tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco, e quindi gli autori, i tecnici, gli assistenti di studio ma anche il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta hanno organizzato per la Venier una splendida festa a sorpresa proprio all’uscita dallo studio. Per dimostrarle tutto il proprio affetto hanno inoltre intonato la celebre canzone di Jovanotti ovvero ‘I love you baby’. Un momento tanto emozionante per la celebre presentatrice che ha colto l’occasione per riprendere il tutto con il proprio telefono.

L’emozione della conduttrice durante l’ultima puntata

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In la presentatrice Mara Venier è apparsa davvero tanto emozionata. E nello specifico rivolgendosi al pubblico in studio e a quello a casa ha affermato “Credo che non ci sia età per chi fa il mio mestiere, ma io smetterò solo quando voi non mi seguirete più, quando voi pubblico non seguirete più Domenica In. Col cavolo che vado in pensione”.

Le belle parole per il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta

E sempre nel corso della stessa puntata la presentatrice di Domenica In ha colto l’occasione per esprimere delle bellissime parole nei confronti del Direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Ma soprattutto ha voluto dirgli grazie per averle permesso di organizzare la trasmissione e le varie puntate come desiderava fare. “Voglio ringraziare Stefano che più mi è stato vicino quest’anno, sempre con discrezione senza impormi nulla, anche il nostro ad che mi ha fatto lavorare in piena libertà. E’ un programma libero, siamo noi come redazione e autori che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente“, queste di preciso le sue parole.