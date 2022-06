GF Vip 7, a Spinalbese proposto di entrare e lui: “Mi hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti ormai conoscono Antonino Spinalbese ovvero il giovanissimo hair stylist diventato particolarmente noto al mondo del gossip in seguito alla sua chiacchieratissima storia d’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Nelle ultime ore si sta nello specifico parlando della possibile partecipazione di Spinalbese alla settima edizione del GF Vip. E della presunta reazione avuta dalla Rodriguez a tale indiscrezione.

Antonino Spinalbese nuovo concorrente del GF Vip 7?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono stati fidanzati per circa un anno e dalla loro relazione è nata lo scorso mese di luglio una bellissima bambina di nome Luna Marì. Purtroppo però poco dopo la nascita della piccola i due si sono poco alla volta allontanati fino ad arrivare alla rottura definitiva. Negli ultimi giorni si è sempre più spesso sentito parlare della presunta e probabile partecipazione del giovane alla settima edizione del GF Vip. Non un’indiscrezione come tante altre ma una voce confermata dallo stesso Spinalbese nel corso di un’intervista rilasciata a Rtl 102.5. E proprio a proposito della proposta ricevuta il giovane ha rivelato “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”.

La reazione di Belen

Ma, come avrà reagito l’ex fidanzata e mamma della sua piccola Luna Marì ovvero Belen Rodriguez alla proposta fatta da Mediaset all’ex fidanzato? A rispondere a tale curiosità è stato il giornale The Pipol Tv affermando che il giovane Antonino Spinalbese sembrerebbe aver accettato il corteggiamento del GF anche perché, ha poi chiarito il giornale, Antonino quando si è fidanzato con Belen ha pensato bene di lasciare il suo posto fisso per diventare fotografo avendo come musa ispiratrice proprio la Rodriguez. Dopo la fine della storia con Belen ecco che Spinalbese sembrerebbe aver anche perso il lavoro, e quindi la possibilità di ottenere dei guadagni. Proprio questo sembrerebbe essere il motivo che ha spinto il giovane a valutare l’idea di accettare il GF Vip.

La Rodriguez non è d’accordo con la presunta partecipazione di Spinalbese al GF Vip?

Secondo alcune indiscrezioni la bella Belen, nonostante la sua storia d’amore con il papà della piccola Luna Marì sia terminata da diverso tempo, non sembrerebbe essere d’accordo con la sua partecipazione al GF Vip 7. Ma, sarà davvero così?