Gf vip, Soleil Sorge una furia contro Manuel Bortuzzo …

Soleil Sorge è pronta ad iniziare una nuova avventura all’Isola dei famosi 2022. La nota influencer è già da parecchi giorni che si trova in Honduras, dopo che il reality è stato allungato ancora per alcune settimane. Nelle scorse ore, l’influencer italo americana sembra che abbia deciso di scagliarsi contro il noto ex gieffino e pare che abbia anche citato Clarissa Selassiè. Ma per quale motivo? Cosa ha dichiarato nello specifico l’ex gieffina?

Soleil Sorge si scaglia contro Manuel Bortuzzo, l’ex gieffino

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande fratello vip ed è stato proprio all’interno della casa più spiata d’Italia che ha conosciuto il nuotatore Manuel Bortuzzo. Se inizialmente sembrava che tra di loro potesse esserci del tenero, adesso le cose pare che siano cambiate radicalmente. Ebbene, proprio nelle scorse ore Soleil Sorge sembra che si sia espresso nei confronti di Manuel Bortuzzo e le sue parole sono apparse come una vera e propria frecciatina nei confronti del nuotatore. Pare che ad un certo punto, abbia anche citato Clarissa Selassiè.

Manuel contro Clarissa, l’influencer prende le difese della Selassiè

Soleil pare che abbia voluto volontariamente lanciare una frecciatina a Manuel e lo ha fatto attraverso un tweet che ha pubblicato nel pomeriggio di sabato 4 giugno 2022. La 27enne sembra aver condiviso un articolo pubblicato in precedenza da Biccy aggiungendo anche il suo commento “Utilizza più amore e meno odio” cit-Le ipocrisie invecchiate male“. Detto così non si capisce bene il senso di questa frecciatina. L’articolo in questione, pare che avesse ripreso le parole di Manuel che ha commentato la vicenda che vede protagonista Clarissa. Quest’ultima pare che nell’ultimo periodo sia stata criticata per aver cancellato un’intervista a Radio Radio, per la nota trasmissione Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli. Manuel, ospite nella stessa trasmissione pare che abbia commentato l’accaduto, dicendo che il comportamento dell’ex cognata è stato sicuramente sbagliato.“Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima”, queste le parole della De Miceli.



Le parole di Soleil

Adesso Soleil, venuta a conoscenza di questa storia pare che ne abbia approfittato per scagliarsi contro Manuel. “Utilizza più amore e meno odio“, è proprio una frase che lo stesso Manuel le aveva rivolto all’interno della casa. Chissà se in qualche modo Manuel risponderà a queste parole dell’influencer.