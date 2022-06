Da noi a ruota libera va in vacanza e Francesca Fialdini scrive un post …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 5 giugno 2022 sono andate in vacanza diverse trasmissioni televisive di casa Rai. Stiamo parlando del programma Domenica in, condotto da Mara Venier ed ancora Da noi a ruota libera, che ha visto al timone la conduttrice Francesca Fialdini. La puntata è stata davvero ricca di colpi di scena e soprattutto tanta è stata la commozione della stessa Fialdini che ha così voluto ringraziare tutti i telespettatori che hanno seguito con tanto affetto il programma, domenica dopo domenica. Nonostante la puntata sia durata soltanto 40 minuti sembra che abbia ottenuto un successo straordinario in termini di share e di ascolti. Inaspettata la reazione della conduttrice. Ma cosa ha dichiarato?

Da noi a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini va in vacanza

Da noi a ruota libera, è andata in onda ieri domenica 5 giugno 2022 l’ultima puntata per questa stagione. Francesca Fialdini pare che sia stata piuttosto emozionata. Nel corso della giornata di oggi sono anche stati pubblicati i dati relativi allo share e agli ascolti che sono stati piuttosto soddisfacenti per la trasmissione in questione.

Ultima puntata si conferma un grande successo come share e telespettatori

Ebbene, sembra proprio che la puntata, durata solo 40 anni, abbia registrato davvero un numero molto alto in termini di ascolti. A seguire la puntata sono stati 1.909.000 spettatori con uno share del 19% circa ed esattamente del 18.8%. Si tratta di dati molto importanti che ci indicano il fatto che i telespettatori abbiano tanto gradito il programma e la stessa Francesca. Nel corso della puntata di ieri, ospiti in studio ci sono stati Barbara Alberti, la Drag Queen Priscilla e poi ancora il trio di cantanti e imitatori, Gemelli di Guidonia. Francesca Fialdini puntata dopo puntata ha avuto modo di avere in studio diversi ospiti e personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Luca Argentero, Maria Chiara Giannetta e tanti altri.

La Fialdini pubblica un best off e da l’arrivederci a settembre

Proprio poche ore fa la conduttrice sembra aver pubblicato sui social un best off con tutti i momenti più importanti e divertenti della stagione del programma. Nella didascalia queste parole:“Vai con il best of! Chi non si trova non è meno best. Grazie a tutti! 🙏💫♥️ il vostro amore ci ha superati.” Francesca Fialdini è pronta così ad andare in vacanza, ma solo per pochi mesi, in vita del grande ritorno a settembre.