Non è l’ Arena, Massimo Giletti sviene in diretta, momenti di panico poi Myrta Merlino …

Si sono vissuti attimi di caos e di panico nello studio di Non è l’Arena, la trasmissione in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti. Ebbene, sembra proprio che durante la diretta da Mosca, piuttosto carica di tensione, il conduttore sia venuto generando il panico in studio sia per i presenti che per tutti i telespettatori. Tra gli ospiti presenti in studio pare ci fosse lei, Myrta Merlino la quale pare che si sia tanto spaventata ma sarebbe intervenuta prendendo il posto del conduttore e mandando avanti la trasmissione. Inoltre, sembra che Giletti sia stato anche duramente attaccato da Alessandro Sallusti. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Non è l’Arena, Massimo Giletti conduce direttamente da Mosca



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena andata in onda ieri domenica 5 giugno 2022, sia accaduto praticamente di tutto. Pare che Massimo Giletti stesse conducendo direttamente da Mosca, quando improvvisamente sarebbe svenuto, facendo tanto preoccupare non soltanto i presenti in studio ma anche i telespettatori.

Il giornalista sembra che proprio nei giorni scorsi si fosse recato nella nota capitale russa con un solo intento, ovvero cercare di capire personalmente quanto stia accadendo a Mosca e quale sia la situazione attuale nel paese di Putin. Giletti ha condotto così l’ultima puntata direttamente da Mosca, collegandosi con lo studio che si trova a Roma.

Intervista a Maria Zakharova, la portavoce del Ministro degli esteri Sergei Lavrov

Il conduttore ha così intervistato Maria Zakharova, ovvero la portavoce del Ministro degli esteri Sergei Lavrov la quale pare che abbia difesa Putin e ad un certo punto avrebbe anche criticato e rimproverato lo stesso Giletti. “Mi pare che lei parli per un bambino”. Queste le parole della Zakharova. Questa intervista ha causato parecchi disagi e malumori ed il primo a scagliarsi contro è stato proprio Alessandro Sallusti, il direttore del quotidiano Libero il quale dopo aver espresso il suo pensiero sembra che abbia abbandonato la trasmissione.” L’intervista alla Zakharova è stato un esempio di “asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere, utilizzando anche gli utili idioti che non mancano mai, tra cui Cacciari, che hanno usato la forza evocativa del Cremlino e del suo fascino”. Queste le parole di Sallusti il quale poi sembra aver aggiunto dell’altro dicendo “Ma in quel palazzo alle tue spalle, e faresti bene a ricordarlo a chi ti sta di fianco sono stati organizzati, decisi e messi in pratica i peggiori crimini contro l’umanità del secolo scorso e di questo secolo: quello è un palazzo di me…da, perché lì il comunismo ha fatto le più grandi tragedie del secolo scorso e di questo secolo”.

Sallusti si scaglia contro il conduttore

Ma non è finita qui, visto che il noto direttore avrebbe continuato a scagliarsi contro Giletti. “Sono molto orgoglioso di conoscerti e di aver un buon rapporto con te. Quando ho saputo che tu andavi a Mosca, immaginavo che avresti parlato al popolo russo, non a quello italiano. A me fa tristezza vedere un giornalista che stimo venir chiamato “bambino” e “incompetente” da una c….tina (la portavoce del ministero degli Esteri Russo, Maria Zacharova) che non sa nemmeno di che cosa sta parlando, perché noi la libertà ce l’abbiamo e sappiamo che cos’è e ce la difendiamo. Io di fare la foglia di fico a quegli altri due cog….ni che hai di fianco non ci sto e quindi rinuncio al compenso pattuito, ma a questa sceneggiata non voglio più partecipare. Grazie”».

Massimo Giletti sviene in diretta

Dopo lo sfogo, Sallusti sarebbe andato via dallo studio. Giletti subito dopo pare abbia avuto un mancamento e pare che si sia accasciato per qualche secondo, mentre la diretta pare che sia continuata proprio grazie a Myrta Merlino che dopo essersi preoccupata per le condizioni del conduttore ha preso le redini della trasmissione mandandola avanti. Giletti poi sarebbe arrivato in studio dopo qualche minuto.“È stata una mancanza di zuccheri, poi il freddo… ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare”.