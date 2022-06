Isola dei famosi, Vera Gemma una furia contro Edoardo Tavassi: “E’ un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la programmazione de L‘Isola dei famosi e sembra i naufraghi siano ormai arrivati allo stremo delle loro forze. Questa sera, lunedì 6 giugno 2022 finalmente faranno il loro ingresso ufficiale nel reality Soleil Sorge e l’attrice Vera Gemma. Le due si trovano sull’Isola da diversi giorni ma ufficialmente entreranno in gioco proprio questa sera. La produzione sembra che abbia chiesto ad entrambi di esprimere un parere sui vari naufraghi, prima che entrare a far parte ufficialmente del programma. E’ stata Vera Gemma ad andarci giù in modo piuttosto pesante nei confronti di alcuni naufraghi e soprattutto di Edoardo Tavassi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Isola dei famosi, entrano ufficialmente in gioco Soleil Sorge e Vera Gemma



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che dopo diversi giorni di permanenza sull’Isola ma non ancora come concorrenti ufficiali, adesso faranno il loro ingresso nel reality lei, Soleil Sorge e l’attrice Vera Gemma. Pare che le due siano state chiamate in causa ad esprimere un punto di vista su diversi naufraghi. Ad andarci giù in modo piuttosto pesante pare che sia stata l’attrice, la quale nello specifico si sarebbe scagliata contro Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina.

L’attrice si scaglia contro Edoardo Tavassi

Pare che l’attrice parlando di Edoardo Tavassi abbia espresso un giudizio piuttosto duro.“Rosicone? Forse un po’ Edoardo perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente…”. Queste le parole di Vera Gemma, ma che sono state condivise anche dalla stessa Soleil. Quest’ultima pare che abbia sottolineato il fatto che Edoardo si lamenterebbe troppo e per ogni cosa.“Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!”. Queste ancora le parole della Sorge. Entrambe le nuove naufraghe sicuramente diranno in faccia queste cose allo stesso Edoardo, visto che in passato hanno dimostrato di non avere peli sulla lingua.

Le due nuove naufraghi parlano dei naufraghi

Gli autori avrebbero ancora chiesto alle nuove naufraghi, chi secondo loro ha la lingua più biforcuta ed entrambe sembra che non abbiano avuto alcun dubbio. “Appena entreremo le lingue avvelenate saremo noi”. Le due infatti sembra siano piuttosto agguerrite e pare che abbiano già in mente di dover dare del filo da torcere a molti.