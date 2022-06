Estate in diretta, insieme a Roberta Capua arriva Marcello Cirillo

0 SHARES Condividi Tweet

Molti programmi sia di casa Rai che Mediaset sono giunti al termine per questa edizione 2021-2022. Adesso si pensa già all’estate ed ai programmi che vedremo in questi mesi estivi. Uno di questi sarà Estate in diretta, la trasmissione condotta da Roberta Capua e dal giornalista Gianluca Semprini. I due, così come lo scorso anno, pare che siano pronti a condurre questa nuova edizione del programma di Rai 1 che andrà al posto de La vita in diretta, di Alberto Matano. Tante le novità attese per questa nuova stagione del programma il cui cast sembra sia rimasto invariato. Ad ogni modo, sembra che nel cast farà il suo ingresso una vecchia conoscenza della nota conduttrice. Ma di chi si tratta?

Estate in diretta, tante le novità in arrivo per questa nuova stagione



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, è già iniziata la nuova stagione di Estate in diretta, la trasmissione condotta da Roberta Capua e da Gianluca Semprini. Sembra che nel cast abbia fatto il suo ingresso anche Marcello Cirillo, un noto cantante, musicista nonché volto noto del pubblico. Il noto personaggio è stato anche per diversi edizioni uno dei conduttori de I fatti vostri. Roberta e Marcello si conoscono da vecchia data, visto che hanno avuto anche modo di lavorare insieme, per alcune edizioni di UnoMattina e Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 insieme a Tiberio Timperi ed Adriana Volpe.

Novità in vista per questa nuova stagione del programma

Ad annunciare queste novità è stato DavideMaggio.it il quale attraverso il suo sito ha lanciato alcune indiscrezioni. Stando alle sue parole, pare che nelle varie puntate ci saranno dei momenti da dedicare alla cronaca, ama anche dei momenti di leggerezza e spensieratezza. Il cantante si esibirà puntata dopo puntata e lavorerà al fianco dei conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Nuovi personaggi nel cast come Marcello Cirillo

Altre novità riguardano il fatto che a differenza dello scorso anno la trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 17.20 fino alle 18.45.Insomma, questa nuova edizione di Estate in diretta si appresta ad essere un grande successo così come è stato del resto lo scorso anno. Quest’a stagione, però, stando alle anticipazioni sarà ricca di novità che i telespettatori non vedono l’ora di scoprire.