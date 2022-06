Reazione a Catena, Marco Liorni svela “Ci siamo sentiti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Reazione a catena ovvero il celebre quiz estivo di Rai 1 condotto da uno dei più amati presentatori italiani ovvero Marco Liorni. La nuova edizione del programma è davvero ricco di tante novità e a rivelarle è stato proprio il conduttore nel corso di una recente intervista rilasciata a TvMia. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Marco Liorni pronto a tornare in televisione con ‘Reazione a catena’

Da ormai quattro anni circa Marco Liorni si trova alla guida di uno dei più apprezzati programmi estivi di Rai 1 ovvero ‘Reazione a catena’. Un programma tanto amato dai telespettatori a proposito del quale il conduttore nel corso di un’intervista rilasciata a TvMia si è espresso svelando alcune novità. Una di queste è la presenza del pubblico in studio che dopo due anni circa di assenza, a causa della pandemia, tornerà ad essere presente. “Nelle ultime edizioni non c’era e ci siamo sentiti un po’ soli. Chi conosce il programma sa quando sia calda ed attiva la partecipazione di chi è in studio con noi. In alcuni momenti c’è un clima quasi da stadio”, queste esattamente le sue parole.

Reazione a catena in onda fino ad ottobre

Tra le grandi novità che riguarderanno la nuova edizione di Reazione a catena vi troviamo anche il prolungamento della messa in onda. La nuova edizione del noto quiz televisivo infatti avrà inizio proprio oggi, 6 giugno 2022 a partire dalle ore 18.45, e terminerà non nel mese di settembre come accaduto negli anni precedenti ma verso la fine del mese di ottobre. Un prolungamento importante a proposito del quale il conduttore si è così espresso “La Rai ci ha chiesto di mettere un piede nell’autunno. È un bellissimo riconoscimento per il programma che ormai conduco da quattro stagioni e che sento mio”.

Marco Liorni conduttore di due programmi televisivi molto amati

Marco Liorni quindi a partire dal prossimo mese di settembre si troverà impegnato nella conduzione di due programmi Rai molto amati e seguiti dai telespettatori ovvero Reazione a Catena e Itali Sì. A tal proposito il conduttore si è espresso affermando “Sarà un periodo inteso ma del resto il mio lavoro è la mia grande passione. Sono sempre contento quando vedo accendersi la lucina della telecamera”. Una grande soddisfazione quindi per Marco Liorni.