Mara Venier, all’ultima puntata di Domenica in, diretta dice: “Non è stato …”

Nella giornata di ieri domenica 5 giugno 2022, è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione del programma Domenica in condotto da Mara Venier. Si è conclusa così questa stagione del noto programma domenicale che pare sia stato ancora una volta un grande successo. Ovviamente, come accade in questi casi la conduttrice nel corso della puntata ha voluto ringraziare tutti i telespettatori che l’hanno seguita puntata dopo puntata, domenica dopo domenica. Tanta l’emozione della conduttrice che pare ad un certo punto si sia lasciata andare ad un pianto liberatorio ricordando anche quanto ha dovuto passare.

Domenica in, i saluti finali e tanta commozione per Mara Venier che ricorda Carmela



Come abbiamo avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri si è conclusa la stagione 2021/2022 di Domenica in e come sempre non sono mancati i momenti di grande commozione. Pare che ad un certo punto la nota conduttrice abbia citato Carmela, ovvero la sua suggeritrice che purtroppo è venuta a mancare. Mara ha sottolineato come non sia stato per nulla facile per lei come per tutti gli altri. “Non è stato sempre facile, ma ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo messo il cuore”.

Niente pensione, la conduttrice pronta a tornare prossima stagione

Mara è pronta quindi a tornare con una nuova edizione di Domenica in nonostante comunque in passato avesse fatto intendere di voler ritirarsi in pensione. Ebbene, come già confermato in altre occasioni pare che anche nella puntata di ieri Mara abbia confermato la sua presenza per la prossima stagione di Domenica In. La conduttrice pare che abbia assicurato il fatto di esserci per la prossima stagione e che sicuramente andrà in pensione nel momento nessuno il pubblico non la seguirà più.” Andrò in pensione solo quando “il pubblico smetterà di seguirmi. Non c’è età per questo mestiere”.

Commozione per i saluti finali, Mara va in vacanza

La conduttrice poi ha voluto ringraziare ancora tutti i telespettatori e Stefano Coletta che gli è stato tanto vicino soprattutto in quest’ultimo periodo. Inevitabilmente ha salutato i milioni di telespettatori che l’hanno seguita con grande costanza e che le hanno dimostrato un grande affetto. Tante lacrime per Mara Venier pronta a ricaricare le batterie questa estate, in vista della prossima stagione.