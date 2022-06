Maurizio Costanzo su “Avanti un altro” ‘trash’: “E’ un programma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5 è sicuramente ‘Avanti un altro’ in grado di catturare, puntata dopo puntata, l’attenzione di migliaia di telespettatori. A proposito di questo programma si è recentemente espresso un famoso conduttore e giornalista ovvero Maurizio Costanzo. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il commento di un lettore di Nuovo su Avanti un altro

E’ andata in onda alcune settimane fa l’ultima puntata di Avanti un altro. E’ il celebre programma Mediaset in grado di registrare puntata dopo puntata sempre ottimi risultati. In attesa della prossima edizione però vi è stato chi ha espresso il suo parere sulla trasmissione scrivendo alla rubrica tenuta da Maurizio Costanzo su Nuovo. Nello specifico un lettore, di preciso un uomo di nome Ennio, ha commentato il programma condotto da Bonolis. Il lettore avrebbe affermato “Vorrei sapere perché una persona colta e preparata come Bonolis continui a fare televisione così trash”.

La risposta di Maurizio Costanzo

Il lettore di Nuovo ha quindi commentato il programma condotto da Bonolis definendolo ‘trash’. Maurizio Costanzo però ha un pensiero diverso, ed infatti alle parole dell’uomo ha risposto “E’ un programma leggero, non trash”. Il marito di Maria De Filippi ha quindi voluto difendere Bonolis e la sua famosa trasmissione affermando che non si tratta di un programma trash ma solamente di un programma leggero in grado di far sorridere la gente.

Il pensiero del noto giornalista su Paolo Bonolis

Maurizio Costanzo ha poi proseguito il suo intervento esprimendo delle bellissime parole nei confronti di Paolo Bonolis considerato uno dei conduttori televisivi più amati non solo per la sua intelligenza ma anche per la sua simpatia. Maurizio Costanzo ha infatti rivelato che non sempre è facile riuscire a far sorridere il pubblico, una missione che invece Paolo Bonolis riesce sempre a portare a termine. A tal proposito il marito di Maria De Filippi, anche lei considerata una delle più amate e seguite presentatrici televisive italiane, ha affermato “Far ridere e intrattenere può essere più difficile che fare programmi seri”. Bonolis intanto si prepara a tornare in televisione il prossimo mese di settembre con una nuova edizione di Avanti un altro, ma non solo. Negli ultimi giorni infatti si è tanto parlato anche del possibile ritorno su Canale 5 di uno dei programmi Mediaset più amati ovvero Ciao Darwin. Ma, sarà davvero così? I fan della trasmissione aspettano da tempo una nuova edizione, ma per sapere se ci sarà oppure no bisognerà attendere ancora qualche mese.