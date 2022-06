Isola dei Famosi, Roberta Morise diretta: “Ho partecipato all’Isola dei famosi perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Morise è stata una delle concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi ovvero il noto reality show condotto da Ilary Blasi. La sua esperienza in Honduras è però durata poco tempo. Quello che in tanti si sono domandati è come mai abbia scelto di partecipare al programma. Una domanda alla quale la diretta interessata ha risposto nel corso di una recente intervista rilasciata a TvMia.

L’esperienza di Roberta Morise all’Isola dei Famosi

Uno dei reality show più seguiti di Mediaset è sicuramente L’Isola dei Famosi ovvero il reality condotto da Ilary Blasi affiancata nel suo lavoro da conduttrice da due opinionisti molto simpatici ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tra i vari naufraghi che quest’anno hanno accettato di partecipare al reality vi troviamo anche la nota conduttrice televisiva Roberta Morise la cui esperienza in Honduras è però durata molto poco. La naufraga è stata infatti eliminata dopo poche puntate e a distanza di qualche mese da quel momento ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di partecipare al famoso reality show. Nello specifico la Morise si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata a TVMia dichiarando “Dopo tanti ‘no’ ho accettato l’Isola perché mi interessava come esperienza di vita ma devo dire che aspettavo la proposta giusta per tornare a fare il mio lavoro, la conduttrice”.

Nuova esperienza televisiva per l’ex naufraga

Sono diversi i programmi televisivi ai quali la Morise ha preso parte come conduttrice. Tra questi è possibile ad esempio menzionare I Fatti Vostri, programma di Rai 2 all’interno del quale ha lavorato al fianco di Giancarlo Magalli. Successivamente la conduttrice ha lavorato nel programma Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero all’interno del quale ha tenuto una rubrica settimanale sulla musica. Adesso è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma televisivo ovvero ‘Camper’ insieme a Tinto. Il programma prenderà il via proprio oggi 6 giugno su Rai 1 e nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato “In ogni puntata andremo alla scoperta dell’Italia. Saremo in studio mentre i nostri inviati racconteranno le migliori località turistiche.”

La vita privata di Roberta Morise

Oltre che un ottimo momento dal punto di vista lavorativo, per Roberta Morise questo è anche un buon momento dal punto di vista sentimentale. La conduttrice è infatti legata sentimentalmente ad un giovane imprenditore di nome Giulio Fratini. A proposito di quest’ultimo ha rivelato “Non c’entra con il mondo dello spettacolo, ma mi sostiene sempre. Con lui sono molto felice.”