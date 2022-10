Francesco Totti e Noemi Bocchi sognano le nozze, cosa ha chiesto lui a Ilary

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno facendo sul serio e adesso sognano le nozze. L’ex capitano vorrebbe velocizzare le pratiche del divorzio.

Torniamo a parlare di Francesco Totti e di Noemi Bocchi, i quali ormai sono usciti allo scoperto, dopo essersi nascosti per un pò di tempo. La loro relazione va a gonfie vele e adesso addirittura si parla di matrimonio. E’ questa l’indiscrezione che è stata lanciata dal settimanale Nuovo, dove è apparso un articolo sull’ex calciatore e la sua attuale compagna e l’ex moglie Ilary Blasi. E’ stato rivelato un retroscena davvero molto interessante, ma cosa?

Francesco Totti e Noemi Bocchi, voglia di matrimonio

Francesco Totti potrebbe essere pronto a convolare a nozze con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. E’ questa l’indiscrezione che sta circolando in questi giorni. “Ilary Blasi sceglie la linea del silenzio, ma il suo ex marito sta pensando seriamente di rifarsi una vita sposando Noemi Bocchi…”. Queste le parole che si leggono sul magazine diretto da Riccardo Signoretti. Sarebbe comparso un anello proprio sull’anulare dell’ex capitano della Roma e della sua attuale compagna Noemi Bocchi. Questo la direbbe lunga su quelle che sono le intenzioni della coppia.

L’ex capitano della Roma velocizza le pratiche del divorzio

Nonostante possa sembrare presto, sembrerebbe che Noemi e Francesco abbiano voglia di fare sul serio. L‘ex capitano della Roma starebbe facendo di tutto, quindi, per velocizzare le pratiche del divorzio da Ilary Blasi e poter così realizzare il suo grande sogno, ovvero sposare la sua nuova compagna. “Francesco Totti chiede a Ilary Blasi un divorzio veloce…”, questo si legge sul settimanale Nuovo.

Una fonte vicina alla coppia fa una importante rivelazione

Ad oggi, la situazione sembra essere piuttosto complicata visto che i due ex sono addirittura finiti in tribunale, anche per le borse e per i Rolex. A confermare il fatto che Noemi e Francesco stiano facendo sul serio è stata una fonte molto vicina alla coppia che al settimanale di Riccardo Signoretti ha riferito che starebbe facendo dei progetti molto importanti con la sua nuova fiamma. “Con lei la cosa è assolutamente seria e insieme stanno facendo progetti di un certo spessore…”. Queste le parole dichiarate dalla fonte, convinta che le cose siano piuttosto serie tra i due.