E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici fa una battuta che nessuno si aspettava a Carlotta Mantovan

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno ha ospitato Carlotta Mantovan. La battuta inaspettata “Ti credevo un tronco”.

Antonella Clerici nel corso dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma che conduce ogni giorno e che va in onda su Rai 1, ha avuto modo di ospitare la vedova di Fabrizio Frizzi. Stiamo parlando di Carlotta Mantovan che nei giorni scorsi è stata anche una delle protagoniste del programma Ballando con le stelle, avendo preso parte alla prima puntata come ballerina per una notte. Torniamo però al programma condotto da Antonella Clerici, la quale nel corso della puntata andata in onda ieri ha annunciato l’ingresso in studio della sua ospite, ovvero Carlotta Mantovan. La conduttrice si è lasciata andare ad una battuta nei confronti della sua ospite, prendendo come riferimento proprio la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno ospita la vedova di Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici nel corso dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno, andata in onda ieri giovedì 27 ottobre 2022 ha ospitato la vedova di Fabrizio Frizzi. Stiamo parlando di Carlotta Mantovan. Nel momento in cui Antonella ha annunciato l’ingresso in studio della sua ospite, la conduttrice le sarebbe andata in contro per abbracciarla, esclamando poi “La mia ragazza”. Così insieme, le due si sono abbracciate ed hanno chiacchierato per qualche minuto, parlando così anche della recente partecipazione di Carlotta a Ballando con le stelle, come ballerina per una notte.

La chiacchierata tra la conduttrice e la sua ospite

“Sai che ti pensavo un tronco in pista, invece sei stata bravissima?”. Queste le parole dichiarate da Antonella Clerici, alle quali Carlotta ha risposto dicendo “Ma ero davvero un tronco”. I presenti in studio non hanno potuto che ridere alle parole della conduttrice e dell’ospite. “Ero un tronco però ce l’ho messa tutta, mi sono impegnata“. Queste ancora le parole di Carlotta, ridendo. Antonella si è complimentata con la sua ospite dicendo di averla trovata davvero molto brava e dotata di grande talento nel ballo. “E’ bello averti qui oggi. Peraltro noi due in questi studi qualche anno fa abbiamo fatto un programma che non ha avuto grande successo”. Queste le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno che ha fatto riferimento al programma Portobello, che è stato mandato in onda qualche stagione fa su Rai 1, proprio direttamente dagli studi Rai di Via Mecenate a Milano, da dove ad oggi va in onda E’ sempre mezzogiorno.

Carlotta felice di essere ospite della Clerici

“Noi siamo amiche da tanto tempo però abbiamo anche fatto insieme quel programma, ma non ha avuto successo… io dico sempre le cose come stanno“, ha aggiunto Antonella la quale ha aggiunto che le due hanno tante passioni in comune, a cominciare dalla Normandia a finire ai cavalli e ovviamente le loro bambine. Dal canto suo, Carlotta ha fatto sapere di essere molto felice di essere ospite nel salotto di E’ sempre mezzogiorno.