Miriam Leone posta una foto senza trucco e il marito commenta, boom di like

Miriam Leone, la bellissima attrice si è mostrata sui social senza trucco e senza inganno. Il marito ha commentato il post.

Miriam Leone è una delle attrici più belle e più sensuali degli ultimi anni. La stessa, proprio nelle scorse ore ha voluto lanciare sui social un messaggio di body positivity e lo ha fatto su Instagram. La giovane, ha così pubblicato un post dove si è immortalata al mattino appena sveglia, senza trucco. E’ stata proprio la stessa a spiegare il motivo di questa scelta. Ad un certo punto, è intervenuto anche il marito. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Miriam Leone, il messaggio di body positivity che non passa inosservato

Miriam Leone è una delle attrici più amate di tutti i tempi. Bellissima e dotata di un grandissimo talento, l’attrice nelle scorse ore si è fatta portatrice di un messaggio di body positivity. Nello specifico, come abbiamo anticipato, l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram un post dove è apparsa al mattino appena sveglia, senza nessuna traccia di trucco. L’attrice ha voluto mostrarsi così, lanciando un messaggio, ovvero accettare i propri difetti.

Le parole di Miriam, il post diventa virale

“Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti”. Questo quanto scritto dall’ex Miss Italia che ha scritto un post su Instagram che ha avuto diverse interazioni positive. Nel giro di pochi minuti, infatti, il post ha avuto ben 30 mila like. “Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità”. Questo ancora quanto si legge nel post.

Il commento del marito Paolo Carullo

Come abbiamo visto, tanti i commenti arrivati da parte di utenti e follower dell’attrice. Tra i tanti, quello che non è passato inosservato è stato quello di Paolo Carullo, il marito dell’ex Miss Italia, che ha lasciato una emoticon a forma di cuore. I due sono una bellissima coppia e si sono sposati esattamente lo scorso mese di novembre.