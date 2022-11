Gf vip, Alfonso Signorini parla di Marco Bellavia, ma la sua versione non convince

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip, Alfonso Signorini replica a Marco Bellavia. Una signora chiede perchè l’ex vippone non sia in studio come tutti gli altri. La risposta del conduttore.

Si continua a parlare di Marco Bellavia, il vippone che ha lasciato la casa dopo pochi giorni dall’inizio del reality per dei gravi problemi di salute. Tutti hanno avuto modo di notare come in queste settimane, Marco non sia mai stato in puntata, a differenza di tutti gli altri vipponi, squalificati ed eliminati. Ma per quale motivo l’ex vippone non è in studio?

Marco Bellavia, il vero protagonista di questa edizione del Grande fratello vip

Marco Bellavia continua ad essere uno dei vipponi più chiacchierati di questa edizione del programma. In molti però si chiedono il motivo per cui l’ex vippone non si trova in studio così come tutti glialtri concorrenti. Ci sono anche gli squalificati, ma l‘ex vippone no. Adesso a parlare è stato Alfonso Signorini. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Per quale motivo Marco non è presente in studio?

Marco, come tutti sappiamo, ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, ciò nonostante però, il pubblico continua ad amarlo e vorrebbe vederlo in studio, proprio come tutti gli altri. Effettivamente in studio ci sono gli squalificati, ma non lui. Ginevra Lamborghini, la quale è stata squalificata continua ad essere in studio, al contrario di quanto accaduto in passato con gli altri squalificati che non potevano più far parte del programma in nessun modo.

Una donna chiede spiegazioni ad Alfonso Signorini

Alfonso ha stravolto il regolamento più volte ed i fan pare che si siano più volte lamentati di questi stravolgimenti. Visto queste modifiche, perchè Marco quindi non è presente in studio? Nella posta indirizzata direttamente al noto conduttore, è arrivata una lettera da parte di una signora che si è firmata Nonna, la quale ha chiesto a Signorini il perchè Marco non fosse in studio. “Mi sembra abbia più diritto di altri a restare nel programma”, ha dichiarato la Nonna.

La risposta del conduttore

Non è tardata ad arrivare la risposta di Alfonso. “Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al GF Vip. Un caro saluto!”. Queste le parole del conduttore. Ma “appena possibile” per chi? La risposta di Signorini non ha dato soddisfazioni. Il manager avrebbe sostenuto qualche giorno fa che Marco non è stato invitato. Qual è la verità? Qualcuno mente.