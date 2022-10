Gf vip, Marco Bellavia durissimo sui social: “Cosa vorrei”

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip, Marco Bellavia ha chiesto la squalifica di un vippone. Chi? Il comportamento di Elenoire Ferruzzi non ha convinto.

Marco Bellavia è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip. Il gieffino ha vissuto momenti molto delicati all’interno della casa, per via dei suoi problemi di salute. In casa è scoppiato un vero e proprio caos, molti gieffini sono stati accusati di aver fatto bullismo nei confronti dello stesso. Ad ogni modo, adesso Marco ha chiesto la squalifica di un vippone. Chi?

Marco Bellavia torna a parlare del Gf vip e si scaglia contro un vippone

Marco Bellavia in queste ore sembra sia tornato a parlare del Gf vip, chiedendo la squalifica di un vippone, dopo quanto visto nei giorni scorsi. Torna a far parlare Marco, l’ex gieffino che ha avuto da ridire nei confronti di alcuni gieffini per alcuni comportamenti tenuti nei giorni scorsi. Marco ha chiesto nello specifico che una gieffina venga espulsa dalla casa. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi, sulla quale è nata una polemica infinita dopo gli attacchi sferrati nei confronti di Nikita Pelizon.

Marco chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi per i comportamenti tenuti nei confronti di Nikita

Sui social sono in tanti a chiedere la squalifica della nota influencer romana. Marco Bellavia nello specifico ha chiesto attraverso un tweet che la concorrente venga squalificata per il comportamento tenuto in questi giorni. «Dopo quel che ho visto al Gf Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…». Queste le parole di Marco. «Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo».

Cosa accadrà nelle prossime ore al Gf vip?

Marco ha voluto esprimere il suo parere al riguardo, dopo aver visto l’atteggiamento della Ferruzzi. Marco ha poi lanciato un appello a Signorini così come a tutti gli autori del reality. Sicuramente nel corso della puntata del Grande fratello vip, che andrà in onda domani si parlerà del comportamento tenuto dalla Ferruzzi, di cui ne stanno parlando in tanti.