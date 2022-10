Gabriel Garko nella bufera: “Mai preso lezioni di ballo”, ma poi una sua vecchia intervista lo sbugiarda

0 SHARES Condividi Tweet

Gabriel Garko, grande talento di ballerino a Ballando con le stelle, ma sostiene di non aver mai preso lezioni. Anni fa dichiarava “Ho preso lezioni”.

Gabriel Garko è uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle il programma tanto amato di Rai 1, che va in onda il sabato sera. Sembra proprio che Gabriel abbia sorpreso tutti all’interno del programma, perché ha dimostrato in queste settimane doti da ballerino piuttosto importanti. A sorprendere ancora di più sono state delle dichiarazioni del noto attore, il quale ha fatto sapere che non ha mai ballato in vita sua, tranne che nella sua cameretta. Eppure, durante le esibizioni ha dimostrato di avere davvero un grande talento.

Gabriel Garko protagonista a Ballando con le stelle

Gabriel Garko il noto attore che in questi anni è stato protagonista del gossip per via del suo coming out, è attualmente uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. Ebbene, sembra che in queste prime puntate del noto programma di Rai 1 l’attore abbia dimostrato di aver un grande talento per il ballo. A sorprendere ancora di più è stato il fatto che lo stesso abbia sostenuto di non aver mai preso lezioni di danza e di aver semplicemente ballato nella sua cameretta. A parlare di lui è stata la sua maestra Giada Lini la quale ha sostenuto che Gabriel ha la danza nel sangue.

L’attore dimostra di avere un grande talento per il ballo, i complimenti della giuria

Tanti i complimenti anche da parte della giuria e nello specifico la presidentessa Carolyne Smith ha detto a Gabriel che sembra un professionista. “Sei di un altro livello rispetto agli altri”, ha dichiarato Ivan Zazzaroni, mentre Mughini ha dichiarato “Dovresti ritirarti per manifesta superiorità”. Insomma, tanti complimenti per il noto attore che si è scoperto essere anche un bravo ballerino. Nonostante lo stesso abbia confermato di non aver mai preso lezioni di ballo, qualcuno però sembra avere qualche dubbio. “Io non so se non abbia mai ballato, però se non hai mai ballato hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io credo che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere qua non può non aver ballato“. Questo il commento di Zazzaroni, al quale Gabriel ha risposto confermando “Non ho mai ballato”.

Gabriel dice di non aver mai preso lezioni di ballo, sorgono dubbi

In realtà i dubbi sono piuttosto leciti, visto che Gabriel Garko un po’ di tempo fa ha preso parte ad una fiction intitolata Rodolfo Valentino La leggenda e ha interpretato il personaggio principale. Questo impegno lo costrinse a prendere delle lezioni di ballo, ovviamente per entrare più possibile nei panni del personaggio principale. “Lui ballava incredibilmente bene. Ho fatto una full immersion di ballo. Per tre settimane prima delle riprese e durante tutta la lavorazione del film ho preso lezioni di tango, foxtrot, charleston e valzer“. Erano state proprio queste le parole dichiarate dal noto attore nel corso di un’intervista rilasciata a sorrisi.