Eros Ramazzotti e la sosia di Belen, cosa sta accadendo sui social

Eros Ramazzotti corteggia la sosia di Belen Rodriguez sui social. Ecco tutti gli indizi.

Eros Ramazzotti è sicuramente uno dei cantanti e cantautori più amati di sempre. E’ stato spesso al centro del gossip, non soltanto per la sua carriera, ma anche per la sua vita sentimentale. Sappiamo che il cantante da diversi anni ormai è single, anche se sono state tante le storie a lui affibbiate e che si sono rivelate sempre delle fake news. Adesso, invece, il cantante si dice che sia pazzo di una giovane donna, considerata una sosia di Belen Rodriguez. Ecco tutti gli indizi che è stato possibile reperire sui social.

Eros Ramazzotti single, il cantante ammaliato dalla bellezza di una giovane

Eros Ramazzotti in quest’ultimo periodo sta vivendo tante emozioni, soprattutto dopo che la figlia Aurora ha annunciato la gravidanza. Questo vuol dire che il cantante e breve ed esattamente il prossimo mese di gennaio diventerà nonno. Ad ogni modo, potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. In questi giorni si dice che Eros abbia degli interessi nei confronti di una donna, considerata la sosia di Belen Rodriguez. Il cantante pare che stia utilizzando i social e nello specifico Instagram, per conquistare una ragazza. Sui social sarebbero stati visti alcuni like di troppo.

Il cantante corteggia una giovane donna, la sosia di Belen Rodriguez

La giovane donna si chiama Amelia Villano e si tratterebbe di una speaker radiofonica di Radio Zeta, nota per essere una sosia di Belen Rodriguez. Eros avrebbe lasciato qualche like sotto alle foto della giovane, che ha soltanto 27 anni e poi ha anche iniziato a seguirla. Questi passi non sono passati inosservati al pubblico dei social. In realtà, è stata la stessa Amelia a condividere sul suo profilo Instagram uno screenshot dove mostra una notifica del follow da parte di Eros, scrivendo anche queste parole “Buongiorno così”.

La vita sentimentale di Eros

Al momento Eros non avrebbe scritto nessun messaggio alla giovane. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sappiamo bene che Eros è single ormai da tanti anni, da quando è finito il suo matrimonio con Marica Pellegrinelli che è stata sua moglie dal 2014 al 2019. In passato è stato sposato con Michelle Hunziker esattamente dal 1998 al 2009. Poi è stato sposato dal 2014 fino al 2019 con Marica Pellegrinelli. Entrambe le sue ex sono andate avanti e si sono rifatte una vita. Eros invece risulta essere ancora single, anche se sono stati diversi i flirt a lui attribuiti.