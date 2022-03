Ares Gate, Gabriel Garko fa delle dichiarazioni fortissime: “Eravamo tutti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è tornati a parlare, nelle ultime ore, dell’Ares Gate e nello specifico delle dichiarazioni rilasciate ai pm dal celebre attore Gabriel Garko il quale sembrerebbe aver dichiarato di essere stato ricattato da Alberto Tarallo per la sua omosessualità. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dall’attore?

Si torna a parlare dell’Ares Gate

Nuovi incredibili dettagli sarebbero di recente emersi nell’inchiesta relativa alle indagini sul noto produttore Alberto Tarallo ed in merito al suicidio del compagno ovvero lo sceneggiatore Teodosio Losito morto nel gennaio del 2019 all’interno della villa dove la coppia viveva ovvero a Zagarolo. Tra le carte relative all’inchiesta in questione sarebbero emersi nuovi incredibili elementi di cui si sta molto parlando e che stanno facendo tanto discutere. E nello specifico stiamo parlando di presunti riti magici e di ricatti agli artisti per il loro orientamento sessuale.

Le dichiarazioni di Gabriel Garko ai pm

In particolar modo si sta tanto parlando nelle ultime ore delle dichiarazioni rilasciate ai pm dall’attore Gabriel Garko che a proposito del noto produttore Tv avrebbe dichiarato “Eravamo tutte pedine di Tarallo, lui decideva il bello e il cattivo tempo; eravamo tutti sotto ricatto psicologico. Con questa storia dell’omosessualità mi ha sempre avuto in pugno. Molte volte mi ha detto che i giornali stavano per pubblicare la notizia che ero omosessuale e che lui era riuscito a bloccarla. Mi sono sentito in una situazione di costrizione in cui per me era vietato essere omosessuale“.Ma le dichiarazioni rilasciate da Gabriel Garko non sono finite qui. L’attore avrebbe infatti rivelato che proprio Tarallo lo avrebbe indotto a lasciare il suo compagno e poi ancora avrebbe anche fatto delle rivelazioni sulla finta storia d’amore con la Grimaldi. “Mi fece fintamente fidanzare con Eva Grimaldi. Ci voleva a casa tutti insieme perché voleva il controllo totale dell’artista. La sua prerogativa era cambiare nome all’artista, decidere tutto“. Anche la stessa Eva Grimaldi avrebbe rivelato di aver vissuto delle restrizioni che non le sono piaciute ma che comunque le hanno fatto comodo. E a proposito del suo amore per Imma Battaglia avrebbe rivelato “Mi sono innamorata di Imma Battaglia. Alberto disse che non potevo, perché sarei stata attaccata e non avrei più lavorato”.

La rivelazione di Brigitte Valesh

La beauty coach dei vip ovvero Brigitte Valesh avrebbe invece parlato di ‘magia nera’. La donna ai pm sembrerebbe aver raccontato “Losito mi confidò che aveva assistito in prima persona ai rituali di magia nera fatti da Alberto Tarallo, quando c’era la luna piena spesso si inginocchiava per effettuare delle invocazioni verso di essa“.