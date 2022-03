Il Cantante Mascherato, Cristina D’Avena al veleno dopo essere stata eliminata: “Non pensavo di …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina D’Avena è stata una delle protagoniste della nuova edizione de Il Cantante Mascherato ovvero il celebre programma di Rai 1 presentato da una delle conduttrici più amate dai telespettatori ovvero Milly Carlucci. La famosa cantante, e nello specifico la sua maschera, è stata eliminata nel corso della seconda puntata e questo ha scatenato qualche polemica sui social. Ad esprimere il suo disappunto per quanto accaduto è stata la stessa Cristina nel corso dell’intervista rilasciata nella giornata di ieri a Tv Talk. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cristina D’Avena commenta la sua eliminazione da Il Cantante Mascherato

Tante sono le maschere protagoniste di questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato, e tra queste vi era anche il ‘Cavalluccio Marino’ sotto il quale si nascondeva la celebre artista italiana Cristina D’Avena. La maschera in questione è stata eliminata nel corso della seconda puntata e proprio tale eliminazione oltre a non essere piaciuta a molti telespettatori non sembrerebbe essere piaciuta nemmeno alla diretta interessata. Cristina D’Avena ha infatti commentato la vicenda nel corso dell’intervista rilasciata nella giornata di ieri a Tv Talk. Intervista nel corso della quale ha di preciso dichiarato “Io infatti non pensavo di uscire perché ero una delle poche che aveva bene o male cercato di nascondere, confondere la voce”.

La rivelazione dell’artista sul suo costume ‘Cavalluccio Marino’

Cristina D’Avena nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Talk sembrerebbe quindi aver rivelato di essere rimasta delusa per la sua eliminazione, e come lei anche tanti telespettatori. E proprio nel corso di tale intervista ha poi fatto una particolare rivelazione sulla sua maschera ovvero il Cavalluccio Marino. “Io soffro di claustrofobia, l’abito non mi ha dato particolari problemi ma abbiamo fatto delle modifiche” ha rivelato Cristina D’Avena che ha poi precisato come la testa fosse leggera mentre a darle fastidio era la retina vicino la bocca che è stata quindi sottoposta a delle modifiche.

La lunga carriera di Cristina D’Avena

Tutti conoscono e amano Cristina D’Avena, celebre cantante ma anche attrice e conduttrice televisiva diventata particolarmente nota al pubblico per aver interpretato diverse sigle di importanti e famosi cartoni animati. La sua voce è infatti amata dai grandi ma anche dai bambini e ad oggi può vantare di una lunga carriera ricca di grandi successi. Una carriera lunga 40 anni.