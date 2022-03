Il Cantante Mascherato nella bufera, dopo l’eliminazione di Vladimir Luxuria scoppia un putiferio: “Tutto organizzato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri venerdì 11 marzo 2022 è andata in onda la quarta puntata de Il cantante mascherato, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Sembra che sia stata una puntata davvero molto interessante e ricca di colpi di scena. Ad un certo punto, infatti pare che sia stata svelata l’identità del pesce rosso che fino a ieri è stata segreta per tutti.

Il cantante mascherato, dietro la maschera della Lumaca l’ex parlamentare

Pare che qualcuno in qualche modo avesse però già capito che effettivamente dietro quella maschera ci fosse proprio lei. Stiamo parlando di Vladimir Luxuria. Altri avevano avanzato delle ipotesi sostenendo che dietro la maschera ci potesse essere Valeria Marini o Pamela Prati o ancora Luciana Littizzetto. Alla fine, dalla maschera della Lumaca è sbucata proprio lei, Vladimir Luxuria. Nel momento in cui è stata svelata la maschera sembra che il pubblico presente in studio si sia talmente tanto meravigliata da esplodere in un urlo pazzesco. “È stato un trip mentale dovermi nascondere e non dirlo a nessuno!”. Queste sono state le parole dichiarate da Vladimir Luxuria subito dopo essere stata svelata la sua identità. “Questa è l’unica maschera che ho indossato in vita mia“, ha dichiarato Vladimir.

Le parole di Vladimir dopo l’eliminazione“Per reagire alla malinconia mi sono colorata mi sono rifugiata nella fantasia, ottimo strumento di sopravvivenza. Sono apparentemente vamp, apparentemente, ma con una grande intelligenza. Bisogna sfatare questo mito che le pescioline siano un po’ stupidotte, che boccheggino senza saper dire nulla. La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, quella giusta vanità che ti porta ad avere amore per te stessa. La bellezza non si imprigiona, potrebbe essere bello vedere una pesciolina in una bolla di vetro che fluttua elegante, ma io ho sempre voluto uscire fuori e nuotare in un mare più vasto. Io ho rotto la mia bolla da tempo e sono libera. Nessun pesce dovrebbe essere costretto a vivere in uno spazio costruito per te”. Questo quanto dichiarato da Luxuria dopo che è stata svelata la sua identità.

Polemiche per l’eliminazione sospetta di Vladimir

Ad ogni modo, sembra che l’eliminazione di Vladimir Luxuria non abbia affatto convinto i telespettatori visto che la prossima settimana l’ex parlamentare sarà opinionista al fianco di Nicola Savino nell’Isola dei famosi il programma condotto da Ilary Blasi. “Il caso che Vladimir Luxuria venga eliminata la settimana prima di partecipare all’Isola dei Famosi (a Milano)“. Questo quanto si legge su Twitter.

