Belve, Roberta Bruzzone senza mezzi termini “Sono scivolata in un periodo …”

Roberta Bruzzone è la famosa criminologa della televisione italiana la quale in questi ultimi anni è stata particolarmente presente in televisione. Nello specifico pare che sia stata ospite in diverse trasmissioni televisive, chiamata in causa anche come esperta e come opinionista. Ad ogni modo, riguardo la sua vita privata non abbiamo molte informazioni perché ha cercato da sempre di rimanere piuttosto riservata. Una cosa sembra essere certa però, ovvero che Roberta Bruzzone non è diventata mamma e di questo ne ha parlato anche nel corso di una recente intervista, dove pare abbia deciso di svelare qualcosa in più della sua vita. Ma che cosa ha dichiarato Roberta Bruzzone?

Roberta Bruzzone ospite a Belve, la famosa criminologa si racconta

La nota criminologo della televisione italiana ha rilasciato a Belve un’intervista molto divertente, ma nel contempo anche molto importante. La Bruzzone ha rilasciato questa intervista parlando tanto della sua vita privata e anche del suo lavoro, svelando alcuni retroscena piuttosto inediti.

La criminologa della tv parla della sua intimità

L’intervista è andata in onda nella serata di ieri su Rai 2 e sembra che sia stata piuttosto sorprendente. Sembra che Roberta Bruzzone abbia iniziato col raccontare qualcosa sul manuale da lei scritto per poter individuare un manipolatore affettivo. È stato a quel punto che la conduttrice del programma Belve ha chiesto alla Bruzzone se effettivamente è una cosa che fosse capitata anche a lei. «Sì, sono scivolata in un periodo di dipendenza affettiva, nonostante avessi reagito mi sono trasformata in uno zombi». Questa la domanda della nota criminologa la quale ha che confidato il fatto di non essere diventata mamma di non aver voluto mettere al mondo dei figli.

La confessione sulla Bruzzone sul non aver avuto figli

«Non li ho voluti per egoismo, ma non sarei stata una buona madre». Queste nello specifico le parole dichiarate da Roberta Bruzzone. L’intervista è stata piuttosto interessante perché pare che la stessa abbia utilizzato questo spazio per parlare tanto di se e fare anche tanta ironia. Pare che la Bruzzone abbia voluto raccontare della sua capacità di occultare un cadavere o commettere un delitto perfetto. Ed ancora ha fatto sapere di non voler partecipare a dei programmi che considera lontani dalla sua persona nonostante comunque offrano un elevato cachet. Parliamo di programmi come ad esempio L’isola dei famosi.

