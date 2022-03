Alessandro Cecchi Paone diretto su Amadeus: “Condurrà il Festival di Sanremo fino al 2024 perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

ll Festival di Sanremo si è concluso soltanto da poche settimane eppure non si fa altro che parlare già della prossima edizione, anzi delle prossime edizioni della manifestazione canora più importante d’Italia. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero il fatto che Amadeus nei giorni scorsi abbia incredibilmente dato l’ok per la sua partecipazione non soltanto al Festival di Sanremo 2023 ma anche 2024. Si tratta di una notizia molto importante soprattutto per tutti i fan del noto conduttore.

Festival di Sanremo, Amadeus eguaglia Pippo Baudo e Mike Bongiorno Pare che soltanto Pippo Baudo e Mike Bongiorno abbiano condotto ben 5 edizioni del Festival di Sanremo di fila, ma Amadeus è pronto quindi ad eguagliare questo record. La notizia è stata data alcuni giorni fa dallo stesso Amadeus che pare abbia già firmato un accordo con la RAI che ha voluto dare ancora una volta fiducia al conduttore e soprattutto alle sue capacità.

Le parole di Cecchi Paone sulla scelta della Rai

“Squadra che vince non si cambia, è questo il concetto che sta alla base della scelta fatta”. Sono state queste le parole dichiarate da Alessandro Cecchi Paone il quale è tornato a parlare di Amadeus e della conduzione del Festival nella sua rubrica che è pubblicata sul settimanale Nuovo TV. Sembrerebbe che dopo il grande successo ottenuto da Amadeus in questi tre anni, la Rai abbia deciso di dare a lui ancora grande fiducia e lo ha fatto non soltanto per la prossima edizione, ma anche per la successiva. Il pubblico ha risposto bene quest’anno visto che gli ascolti ottenuti sono stati davvero molto sorprendenti e soprattutto da record.

Grandi riconoscimenti e consensi per il conduttore“Amadeus ha ottenuto grandi ascolti e ha ottenuto il risultato importante di far avvicinare al Festival anche il pubblico più giovane”. Questo ancora quanto dichiarato da Alessandro Cecchi Paone che ha risposto così ad un lettore che ha chiesto il suo punto di vista riguardo proprio questa possibilità molto importante data ad Amadeus. Cecchi Paone ha ancora aggiunto che a suo parere sicuramente il pubblico sarà molto felice di questa opportunità che la Rai ha deciso di dare ad Amadeus che sta vivendo sicuramente uno dei periodi più belli e più fortunati della sua vita e della sua carriera.

…