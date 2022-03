Il cantante mascherato, Iva Zanicchi fa una battuta al veleno su Ornella Vanoni, cala il gelo in studio.

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera venerdì 11 marzo 2022 è andata in onda la quarta puntata de Il cantante mascherato ed in giuria è tornata Iva Zanicchi. Quest’ultima nelle scorse settimane ha sostituito Francesco Facchinetti il quale è risultato positivo al covid. Nella serata di ieri, invece la cantante è tornata questa volta per sostituire Arisa che è volata fino a Pechino per cantare il brano intitolato Fino all’alba ovvero la sigla dei giochi olimpici invernali di Milano.

Iva Zanicchi torna a Il cantante mascherato per sostituire Arisa

Ebbene, sembra che nel corso della puntata la cantante abbia mostrato ancora una volta di essere una donna piuttosto ironica, schietta e soprattutto simpatica. La cantante avrebbe espresso il suo giudizio su alcune maschere e pare che nel momento in cui sia arrivata a commentare la maschera della Medusa non abbia avuto alcun tipo di dubbio. Second dietro questa maschera si nasconde Ornella Vanoni ed è stato proprio nel dare la spiegazione che si è lasciata andare una battuta che non è di certo passata inosservata. Ma questa ha dichiarato la cantante?

La cantante non ha dubbi, dietro la maschera della Medusa c’è Ornella Vanoni

Nel corso della serata di ieri venerdì 11 marzo 2022, Iva Zanicchi è tornata come giudice nel programma Il cantante mascherato. Mentre nelle scorse settimane la cantante aveva sostituito Francesco Facchinetti positivo al covid nella serata di ieri è tornata a sostituire Arisa. Ebbene, sembra che la cantante abbia sicuramente detto la sua sull’identità di alcune maschere e proprio su quella della Medusa pare non abbia avuto alcun tipo di dubbio nel dire che secondo lei dietro c’è Ornella Vanoni. Nel dare questa spiegazione del perché secondo lei dietro questa maschera si nasconde la sua collega, pare che si sia lasciata andare ad una battuta.

La battuta sulla collega non passa inosservata

“Si è attaccata alla Rettore… a una certa età si può anche traballare no non perché più o meno abbiamo la stessa età no lei è più vecchia.” Queste le parole dichiarate da Iva Zanicchi nel corso della puntata del programma di Milly Carlucci. La cantante come sembra si è mostrata ancora una volta per quella che è, ovvero una donna piuttosto schietta e sincera soprattutto senza freni.

Iva e la battuta sul Drago che lascia Milly Carlucci senza parole

Quella fatta su Ornella Vanoni non è stata l’unica battuta ma pare che nel corso della puntata abbia anche in altre occasioni fatto delle battute piuttosto pungenti che in qualche modo hanno anche lasciato piuttosto di stucco la conduttrice. Ad esempio, dopo l’esibizione della maschera del Drago la cantante pare abbia detto “Possiamo vedere il c***o di Drago? No come si può dire le terga…”. Queste parole hanno lasciato la conduttrice senza parole