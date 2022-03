Elodie attaccata da Dagospia risponde a tono e Roberto D’Agostino decide di …

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie, la nota cantante italiana è tornata proprio in questi giorni con un nuovo singolo intitolato Bagno a Mezzanotte. Quest’ultimo è stato lanciato proprio nei giorni scorsi e sembra che sia tanto piaciuto, visto che è uno dei brani più passati in radio in queste ultime ore. Ad ogni modo, il video del brano in questione, Bagno a Mezzanotte, ha mostrato una Elodie in versione molto sensuale e questo sembra abbia dato fastidio a qualcuno. Ebbene, pare proprio che Dagospia, il portale diretto da Roberto D’Agostino, nel parlare di Elodie e del suo nuovo videoclip ci sia andato giù molto pesante, tanto da utilizzare dei termini piuttosto duri che hanno scatenato la reazione dell’artista. Ma cosa ha scritto Dagospia? E quali sono state le parole di Elodie?

Elodie, dopo l’uscita del brano Bagno a Mezzanotte piovono critiche

La cantante, che abbiamo avuto modo di conoscere tanti anni fa ad Amici di Maria De Filippi sembra che in queste ore ha presentato un brano intitolato Bagno a mezzanotte che sta avendo già un grande successo. Ad ogni modo, nel parlare di questo video e di Elodie, Dagospia abbia utilizzato dei termini piuttosto duri. Nell’articolo dedicato al videoclip dell’artista si legge “Nel video si vede lei in versione panterona smandrappona, in bianco e nero“. Queste parole ovviamente non sono piaciute ad Elodie che ha voluto esprimere il suo disappunto al riguardo.

Il titolo pesante di Dagospia, lo sfogo della cantante

Attraverso il suo profilo Instagram, sembra proprio che Elodie abbia commentato il titolo di Roberto D’Agostino.“Non mi sento offesa, sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Io sono una smandrappata orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All’estero è normale mostrare il corpo. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent’anni fa: è normale. Non c’è niente di male. È bello il corpo, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare… E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili”. Questo lo sfogo di Elodie.

Roberto D’Agostino corregge il titolo del suo articoloLo sfogo della cantante, inevitabilmente è arrivato anche a Roberto D’Agostino che è andato subito a modificare il titolo. Questo è apparso sempre molto pesante, ma almeno sembra sia stato rimosso il termine smandrappata.