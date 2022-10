Che tempo che fa, Liliana Segre: “Chi è per me Chiara Ferragni”

0 SHARES Condividi Tweet

Liliana Segre ospite nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parla di Chiara Ferragni e del loro rapporto.

La scorsa domenica 23 ottobre Liliana Segre è stata ospite nel salotto di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 3. Liliana è stato ospite a Che tempo che fa ed anche parlato anche del rapporto con Chiara Ferragni. Le due, infatti, si sono incontrate in alcune occasioni e sembra che abbiano legato davvero tanto.

Che tempo che fa, Liliana Segre ospite nel salotto di Fabio Fazio

Nelle scorse ore la nota influencer Chiara Ferragni ha risposto sui social a Liliana Segre che, come abbiamo visto, la scorsa domenica è stata ospite nel programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Nel salotto di Fabio, la senatrice ha risposto a diverse domande poste dal conduttore, tra cui una su Chiara Ferragni. Sappiamo bene che quest’ultima è una delle influencer più amate al mondo e più importanti del web. Negli ultimi anni ha costruito una bellissima famiglia con Fedez, Leone e la piccola Vittoria ed è seguita da oltre 16 milioni di follower.

Liliana parla di Chiara Ferragni e del loro rapporto

Come abbiamo visto, Chiara Ferragni e Liliana Segre si sono incontrate un pò di tempo fa in occasione del Memoriale della Shoah. La stessa Segre domenica 23 ottobre, nel salotto di Che tempo che fa, ha parlato del loro rapporto. “Chiara Ferragni è stata molto graziosa con me ed è stata umile, mi è stata a sentire. E’ stata una nipote affettuosa”. Queste le parole della Segre. Chiara, dopo aver ascoltato queste parole non ha potuto non rispondere e lo ha fatto attraverso i social.

La risposta di Chiara a Liliana, il post sui social

“Grazie a Liliana che da donna a donna mi ha dato una lezione di vita, di umanità e di attivismo”. Queste le parole di Chiara. Insomma, le due hanno avuto modo di conoscersi e tra loro si è creato un bellissimo rapporto che è evidente a tutti. A confermarlo le parole di Liliana Segre e quelle di Chiara Ferragni che ha risposto sui social.