Belve, Francesca Fagnani: “Alcuni dei miei ospiti si sono irritati, cosa è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve ha dato delle anticipazioni importanti sulla nuova edizione del programma. Cosa ha svelato?

Francesca Fagnani è la conduttrice di Belve e sembra stia preparando il ritorno del programma, che come sempre regala tante emozioni ed è molto seguito dai telespettatori italiani. In questi ultimi anni, Francesca ha intervistato diversi personaggi che si sono confessati nel salotto di Belve. Valeria Marini, Rita Rusic e Ilary Blasi, questi alcuni dei personaggi celebri del mondo dello spettacolo che si sono susseguiti nello studio di Belve. In questi giorni a parlare è stata la stessa Francesca che ha concesso un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni, nel corso della quale ha dato delle anticipazioni sul format di Rai 2. Ma cosa ha rivelato?

Francesca Fagnani, interessante intervista a Tv sorrisi e canzoni

Francesca Fagnani nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, parlando anche del suo programma Belve e dando delle importanti anticipazioni. “C’è chi risponde in modo divertente o assurdo, e chi reagisce mettendosi sulle difensive e irritandosi. L’imprevedibilità fa parte di ogni tipo di incontro“. Queste le parole della conduttrice che si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista diretta da Aldo Vitali.

Francesca, le parole della conduttrice

Stando alle parole dichiarate dalla conduttrice, a breve tornerà la terza edizione di Belve, ricca di novità e di grandi sorprese. Francesca ha anche parlato di alcuni personaggi che prenderanno parte al programma. “Stiamo lavorando per offrire nell’arco della settimana un buon mix, alternando contenuti più leggeri ad altri più profondi. Si tratta quasi sempre di persone che non conosco e quindi cerco di prepararmi sui loro punti forti e deboli”.

La grande novità della nuova edizione di Belve

Ad ogni modo, la nuova edizione del programma arriverà ufficialmente il 1° novembre, dopo il grande successo ottenuto nelle edizioni passate. Una delle più grandi novità di questa edizione è data dal fatto che il programma andrà in onda con tre appuntamenti settimanali. Questa novità, annunciata proprio dalla stessa Francesca sembra abbia fatto tanto piacere a tutti i telespettatori che sono pronti a non perdersi neppure una puntata.