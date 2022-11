Raimondo Todaro e Francesca Tocca, l’amore è finito, i post di lei sono chiari

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore la storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro sembrerebbe essere giunta al termine.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono una delle coppie più conosciute ed apprezzate di Amici. Il loro amore ha fatto sognare moltissime persone ma purtroppo sembrerebbe essere giunto al termine. O almeno questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo?

E’ finito l’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono molto amati ma forse, come ogni grande amore, anche il loro potrebbe essere giunto al termine. Questo è nello specifico quanto emerso nel corso degli ultimi giorni. Di preciso secondo alcuni rumors il matrimonio tra la celebre ballerina professionista del talent show di Canale 5 e il professore di danza sembrerebbe essere ancora una volta in crisi. A far crescere ancora di più il sospetto sono le storie Instagram condivise negli ultimi giorni proprio dalla bellissima Francesca.

I post social condivisi dalla ballerina professionista

Nelle scorse ore la celebre ballerina ha condiviso l’immagine di un bellissimo tramonto. E a tale immagine ha aggiunto delle parole che hanno alimentato i dubbi sopracitati. “Mi osservo e sento che mi manca il mondo che avevamo e non c’è più”, queste nello specifico le parole scritte dalla ballerina che ha poi deciso di aggiungere come sottofondo all’immagine il brano di Ultimo “Ti va di stare bene”.Ma questo non è stato l’unico post condiviso da Francesca Tocca. La ballerina alcuni giorni fa aveva anche condiviso una sua bellissima fotografia con in allegato altre particolari parole che hanno molto colpito l’attenzione dei suoi followers. Parole attraverso le quali la Tocca ha voluto ricordare a tutti di amarsi sempre più che si può e soprattutto come si vuole lasciando stare chi punta il dito e chi non lo capisce.

Nessuna conferma ufficiale

E’ molto importante precisare che al momento però si tratta di semplici rumors e indiscrezioni ma di nulla di confermato. Né Raimondo Todaro e nemmeno Francesca Tocca sono infatti intervenuti sulla vicenda per smentire oppure confermare i rumors degli ultimi giorni. Per cui non ci rimane che attendere che i diretti interessati intervengano sulla vicenda per fare un po’ di chiarezza smentendo oppure confermando quanto emerso sul loro matrimonio