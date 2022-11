Ore 14, l’ospite: “Ora basta altrimenti prendo e vado via”, Milo Infante senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nel orso della puntata di Ore 14 andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di forte tensione tra il conduttore e uno dei suoi ospiti.

Una nuova puntata di Ore 14 è andata in onda nella giornata di ieri, mercoledì 2 novembre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra il conduttore e uno dei suoi ospiti ovvero Sebastiano Visintin. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tensioni e polemiche a Ore 14

Momenti di grande tensione sono stati quelli che hanno caratterizzato la puntata di Ore 14 trasmessa su Rai 2 nella giornata di ieri. Ospite della puntata tra gli altri anche Sebastiano Visintin ovvero il marito di Liliana Resinovich, la donna morta qualche mese fa non si sa ancora perchè e come. A far nascere la polemica sono state nello specifico le parole espresse dal conduttore e rivolte proprio all’uomo. Milo Infante ha di preciso domandato a Visintin se quanto rivelato da alcune persone sia da considerare veritiero oppure no. Parole alle quali l’uomo ha risposto in modo abbastanza duro.

Il commento di Sebastiano Visintin alle parole espresse da Milo Infante

“Sono buffonate che non mi devi far sentire“, sono state queste nello specifico le parole espresse da VIsintin che ha poi precisato di voler semplicemente chiacchierare senza dover giustificare nulla a nessuno. “Altrimenti prendo e vado via. Le cose venute fuori saranno cavoli nostri?”, sono state le parole espresse dall’uomo. Milo Infante è apparso a tutti abbastanza spiazzato e ha provato a giustificarsi affermando che se all’interno di una trasmissione televisiva vengono dette delle parole non corrispondenti a realtà ecco che allora proprio la trasmissione ha l’obbligo di precisare se quanto detto è falso. “Noi vi diciamo che quello che ha detto ieri Claudio non è mai avvenuto” ha aggiunto Milo Infante che si è poi rivolto all’uomo affermando di volerlo tutelare.

Diversi argomenti di cronaca affrontati durante la puntata di Ore 14

La puntata di Ore 14 andata in onda ieri è stata contraddistinta da una serie di argomenti di cronaca affrontati dal conduttore e dai suoi ospiti. Nello specifico tra questi si è parlato ad esempio della morte della donna sopracitata ovvero Liliana Resinovich. Una morte avvenuta in circostanze ancora poco chiare e sulla quale il desiderio degli inquirenti è proprio quello di fare presto chiarezza. Ma non solo, si è anche parlato della morte del cacciatore a Castel Bolognese e del terribile cado di pestaggio di un senzatetto avvenuto pochi giorni fa, di preciso lo scorso 31 ottobre.