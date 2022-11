Belve, Nina Moric parole durissime su Fabrizio Corona: “Carlos ha paura di suo padre”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Belve la Moric sembrerebbe aver rivelato che in figlio Carlos non ha paura di lei ma ha paura del padre.

Una nuova puntata di Belve, ovvero il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, è andato in onda nella serata di ieri. Ospite della puntata in questione oltre che Michele Bravi anche la modella Nina Moric che sembrerebbe essersi espressa sul rapporto che lega il figlio Carlos al padre. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Nina Moric ospite di Francesca Fagnani a Belve

Belve è uno dei programmi più apprezzati di Rai 2 e proprio nel corso della puntata andata in onda ieri a far particolarmente discutere sono state le parole espresse da Nina Moric sul rapporto che lega il figlio Carlos al padre Fabrizio Corona. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni riportate di preciso da DavideMaggio.it la celebre modella sembrerebbe aver rivelato di aver denunciato l’ex marito per l’accusa mossa nei suoi confronti ovvero quella di aver rubato una grossa cifra di denaro, esattamente 50 mila euro. La Moric parlando del figlio Carlos ha poi rivelato che il ragazzo sembrerebbe avere paura del padre tanto da aver deciso di vivere con lei e non con lui.

Le parole di Nina Moric sul figlio Carlos

“Lui non ha paura di me, ha paura di suo padre. Carlos ha avuto traumi per quello che è accaduto, lui voleva stare con me, è normale…”, queste nello specifico le parole espresse dalla modella che in seguito alle domande della giornalista ha poi colto l’occasione per commentare quanto accaduto in passato quando per ben due volte ha ingerito delle grosse quantità di farmaci finendo in ospedale. La Fagnani a tal proposito le ha domandato se il suo desiderio in quel momento era quello di porre fine alla sua vita oppure semplicemente il desiderio di ricevere più attenzioni. Domanda alla quale la Moric ha risposto affermando di essersi sentita sola e poco compresa.

Il commento sulle violenze ricevute in passato

Inevitabile, nel corso dell’intervista, la domanda della giornalista e il commento su quanto accaduto in passato. E nello specifico sulle violenze subite dal padre e su altre violenze di tipo psicologico. Domanda alla quale la modella ha risposto rimanendo un po’ sul vago ed affermando che ciò che è accaduto in passato in realtà è rimasto proprio nel suo passato. E precisando inoltre che è stato violento anche far uscire questo discorso. Parole quindi molto dure ma allo stesso tempo sincere proprio come la Moric è solita esprimersi , senza alcun timore.