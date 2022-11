Ginevra Lamborghini spiazza tutti: “Sto cercando di capire in quale direzione andare”

0 SHARES Condividi Tweet

Ginevra Lamborghini nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi ha parlato del suo rapporto con Antonino Spinalbese affermando che ad unirli è un grande affetto. Ma ha comunque voluto fare delle precisazioni sull’attuale rapporto con il compagno.

Sono trascorse ormai diverse settimane da quando Ginevra Lamborghini ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip in seguito ad una squalifica. Nonostante ciò però la giovane continua a trovarsi al centro del gossip e di numerose discussioni a causa del suo particolare rapporto con il giovane parrucchiere Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore ad esempio si sta molto parlando delle parole espresse dalla sorella della Lamborghini sulle pagine del settimanale Chi e riferite proprio alla sua particolare situazione con Antonino. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il particolare rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese

Nonostante Ginevra Lamborghini da ormai diverse settimane si trova fuori dalla casa del GF Vip continua a trovarsi ancora al centro del gossip e di numerose vicende che riguardano il noto reality. Nello specifico a far discutere è stato, nel corso delle settimane, il suo rapporto con il giovane parrucchiere Antonino Spinalbese. Rapporto a proposito del quale la stessa Ginevra si è recentemente espressa sulle pagine di Chi affermando “Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare”.

Le parole espresse dall’ex gieffina su Antonino

Ginevra Lamborghini ha poi proseguito la sua intervista sulle pagine di Chi affermando di trovarsi attualmente in una situazione particolare, tanto da non riuscire a capire se il rapporto che la lega alla persona con cui sta e stava prima dell’esperienza al GF Vip è destinato a durare oppure no. “Spero sempre che la mia vita cambi” ha dichiarato la sorella di Elettra Lamborghini che a proposito di quello che è il rapporto che la lega a Spinalbese ha voluto precisare che sicuramente ad unirli è un grande affetto ed una grande simpatia ma questo non significa che per forza questo legame dovrà sfociare in amore. La giovane ha definito il loro un “legame che non si sa cosa sia”.

Il messaggio rivolto alla sorella Elettra

Uno degli argomenti più discussi all’interno della casa del GF Vip è stato poi quello che riguarda il rapporto tra la bella Ginevra e la sorella Elettra. Un rapporto che purtroppo si è interrotto già da qualche anno anche se non sono stati resi i motivi che hanno portato a tale rottura. Ginevra ha più volte espresso il desiderio di volersi riavvicinare alla sorella. E proprio nel corso dell’intervista rilasciata a Chi ha espresso ancora una volta un nuovo desiderio ovvero quello di poter presto fare un duetto insieme alla sorella anche se, ha chiarito, prima dovranno sistemare diverse cose.