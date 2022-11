Uomini e Donne, affondo a Riccardo Guarnieri: “Per lui è importante la sedia”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giuseppe Portinaio nel corso delle ultime ore è tornato a parlare di Riccardo Guarnieri a proposito del quale si è espresso utilizzando parole abbastanza dure.

Una lunga intervista a Mondotv24 è stata quella rilasciata dall’ex cavaliere di Uomini e Donne ovvero Giuseppe Portinaio il quale ha colto l’occasione per lanciare una dura frecciatina ad uno dei protagonisti assoluti della trasmissione di Canale 5 ovvero Riccardo Guarnieri. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dall’uomo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il pensiero di Giuseppe Portinaio su Riccardo Guarnieri

Una lunga e sincera intervista è stata quella rilasciata dall’ex cavaliere di Uomini e Donne Giuseppe Portinaio che a sua volta ha colto l’occasione per parlare di Riccardo Guarnieri utilizzando delle parole abbastanza dure. Nello specifico l’ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi ha parlato del suo percorso nella trasmissione di Canale 5 affermando “Sarei potuto stare lì a scaldare la sedia fino a maggio, ma non è nel mio caso“. A proposito di Riccardo ha invece dichiarato “Per lui evidentemente sono più importanti la notorietà e la sedia, anzichè quello che vuole davvero”.

Il commento sul suo percorso nel programma di Canale 5

Nel corso della stessa intervista ecco che Portinaio ha colto l’occasione per parlare proprio del suo percorso nel programma di Canale 5 . E quindi anche della scelta di corteggiare Federica Aversano e dell’eliminazione avvenuta dopo la loro uscita. Proprio a tal proposito l’uomo ha rivelato “Nell’esterna mi è sembrata molto interessata. Avevamo molte cose in comune”. Il rimprovero fatto alla giovane tronista è stato quello di non aver aspettato di uscire una seconda volta insieme prima della sua eliminazione.

Il pensiero dell’uomo sul percorso della bella Federica

Giuseppe Portinaio ha poi concluso l’intervista parlando proprio del percorso a UeD di Federica Aversano. E a proposito dell’ex di Ida Platano, che non sembrerebbe aver avuto il coraggio di lasciare il trono over per corteggiare Federica, ecco che Portinaio si è espresso definendolo poco uomo in quanto non in grado di prendere delle decisioni e assumersi le sue responsabilità. A proposito di quello che invece sarà il percorso della bella Federica ecco che Portinaio si è espresso affermando che la ragazza probabilmente alla fine di tutto non sceglierà nessuno. Oppure alla fine sceglierà un uomo qualsiasi, e quindi senza un particolare trasporto per nessuno. Ma, sarà davvero così? E soprattutto, come replicheranno i diretti interessati?