GF Vip, Cristina Quaranta dopo l’eliminazione non risparmia nessuno, le sue parole sono al veleno

Una lunga intervista a Chi è stata rilasciata dall’ex gieffina Cristina Quaranta che ha colto l’occasione per scagliarsi contro alcuni degli ex inquilini a proposito dei quali ha espresso parole molto dure.

Sono trascorsi pochi giorni da quando Cristina Quaranta è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Eliminazione che non è per nulla piaciuta alla showgirl che proprio di recente si è resa protagonista di un lungo e duro sfogo sulle pagine di Chi. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Duro sfogo di Cristina Quaranta dopo l’eliminazione dal GF Vip

All’interno della casa del GF Vip si è resa spesso protagonista di discussioni e polemiche di vario tipo. E anche lontano dalle telecamere della casa più spiata d’Italia continua a far parlare di se. Di chi stiamo parlando? Della celebre showgirl italiana Cristina Quaranta eliminata da poche puntate e ancora oggi molto arrabbiata per come sono andate le cose. Proprio nel corso di una recente intervista rilasciata sulle pagine di Chi la showgirl si è resa protagonista di un duro e lungo sfogo affermando di non essersi vissuta l’esperienza all’interno della casa del GF Vip nel migliore dei modi. Il perchè? La showgirl ha parlato degli altri concorrenti definendoli “traditori, lecchini e doppiogiochisti”.

Il commento su Nikita Pelizon

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi l’ex gieffina Cristina Quaranta ha poi colto l’occasione per esprimersi in particolar modo su Nikita Pelizon a proposito della quale si è espressa utilizzando delle parole abbastanza dure. Nello specifico la Quaranta ha definto la concorrente del GF Vip una persona “artefatta e costruita”, rivelando inoltre di provare paura per una persona di questo tipo. Secondo la showgirl la celebre modella è la più stratega tra tutti i concorrenti. Una persona che, sempre secondo la Quaranta, prova piacere ad infierire su quelle che sono le debolezze delle persone.

Cristina Quaranta senza freni su Nikita

Stando a quanto dichiarato dalla bella Cristina inoltre sembrerebbe che Nikita nonostante abbia già un fidanzato sia innamorata di uno dei concorrenti del reality. Di chi stiamo parlando? Dell’ex fidanzato della Rodriguez ovvero Antonino Spinalbese. Secondo Cristina Quaranta quindi non ci sono dubbi. Nikita è innamorata del giovane parrucchiere che la stessa ha descritto come una persona generosa e premurosa. Una persona perbene. A proposito della schiettezza che caratterizza il suo carattere e che potrebbe tenerla lontana dalla televisione ecco che la Quaranta ha affermato “Pazienza. Campo lo stesso. Torno a servire abbacchio e amatriciana ai tavoli”. Chi, secondo Cristina, dovrebbe vincere il reality? La risposta è stata Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne entrato nel cuore di moltissime persone grazie alla sua simpatia e generosità.