Alberto Matano, cosa accade durante la puntata non se lo aspettava nemmeno lui

Ogni giorno sempre di più Alberto Matano riesce ad ottenere incredibili risultati a La Vita in Diretta. E proprio nel corso di mercoledì 2 novembre il suo programma è riuscito a registrare incredibili ascolti.

Sono ogni giorno sempre di più le persone che amano seguire Alberto Matano e la sua trasmissione La vita in diretta. Ed infatti giorno dopo giorno il programma di Rai 1 riesce ad ottenere importanti risultati, tanto da riuscire ad ottenere incredibili ascolti battendo altre note e amate trasmissioni. Ma vediamo nello specifico quali sono stati gli ascolti registrati lo scorso mercoledì 2 novembre.

Grande successo per Alberto Matano e La Vita in Diretta

La Vita in Diretta è stato un programma seguito in passato da moltissime persone. Dopo qualche anno in cui gli ascolti non sono riusciti ad essere sorprendenti ecco che qualcosa sembra essere cambiata. Ed infatti proprio l’arrivo di Alberto Matano sembrerebbe aver cambiato tutto. Dopo anni in cui La Vita in Diretta è stata battuta da Pomeriggio 5, ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso, ecco che oggi grazie a Matano tali risultati sembrerebbero essersi ribaltati. Infatti ad ottenere migliori ascolti è giorno dopo giorno sempre di più La Vita in Diretta condotta da Matano. E quindi ad essere battuto, a differenza di quanto accadeva in passato, è il programma condotto dalla D’Urso.

Gli ascolti di mercoledì 2 novembre 2022

Una nuova puntata de La Vita in Diretta è andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento a registrare degli ascolti incredibili è stato Alberto Matano. Parlando di quelli che sono stati gli ascolti del pomeriggio Rai è possibile dire che su Rai 1 “Preferisco il Paradiso” è riuscito ad ottenere uno share del 14,40% con 1.448.000 spettatori mentre invece il Paradiso delle signore ha ottenuto uno share del 20,82 con 1.727.000 spettatori. E ancora, La Vita in Diretta ha ottenuto uno share del 22,13% con 2.444.000 spettatori . Su Mediaset invece Beautiful è stato visto da 2.517.000 spettatori con il 20,07% di share. Una Vita è stato visto da 2.241.000 spettatori con uno share del 19.49% e Uomini e Donne ha ottenuto invece uno share del 26.09% con 2.517.000 spettatori. Il daytime di Amici ha ottenuto uno share del 18.40% mentre invece Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.970.000 spettatori con uno share del 15.30%.

Gli ascolti della sera

Anche i programmi Rai andati in oda nel preserale hanno battuto quelli andati in onda su Mediaset. Nello specifico I Soliti Ignoti hanno ottenuto uno share del 20,26% rispetto a Striscia la Notizia che invece ha ottenuto uno share del 16.09%. E ancora anche l’Eredità ha ottenuto ascolti migliori di Caduta Libera.