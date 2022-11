Loredana Lecciso furiosa con Romina Power, prende una decisione e Albano la supporta

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Loredana Lecciso sia intenzionata a portare in Tribunale l’ex moglie di Albano ovvero Romina Power.

E’ destinato a far discutere, forse per sempre, il triangolo amoroso con protagonisti Loredana Lecciso, Albano e Romina Power. Tra l’ex moglie del celebre artista di Cellino San marco e l’attuale compagna i rapporti non sembrano migliorare anzi al contrario sembrano peggiorare ogni giorno sempre di più. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe addirittura che la Lecciso sia intenzionata a citare per danni l’ex moglie del compagno. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Polemiche e discussioni tra Loredana Lecciso e Romina Power?

Quello tra Loredana Lecciso e Romina Power è un rapporto molto complicato che va avanti ormai da diversi anni. Nonostante Albano abbia sempre sperato di realizzare una grande famiglia allargata ecco che non sembrerebbe esserci mai riuscito, e anzi addirittura i rapporti tra l’ex moglie e l’attuale compagna sembrano destinati a peggiorare. Nello specifico stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Loredana Lecciso abbia deciso di portare in tribunale Romina Power dopo che quest’ultima di recente ha inviato una diffida a Domenica In nel corso della puntata in cui ospite è stata proprio la celebre soubrette pugliese.

Le rivelazioni di un’amica della Lecciso

Nello specifico un’amica di Loredana Lecciso sembrerebbe essere intervenuta sulla questione rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo. Intervista nel corso della quale ha rivelato che la Lecciso non sembrerebbe aver gradito assolutamente che la Power abbia cercato di zittirla con una diffida. “Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina“, queste nello specifico le parole espresse dalla donna vicina alla Lecciso secondo la quale la diffida le avrebbe provocato dei danni e nello specifico sembrerebbe aver colpito la sua libertà di espressione come se nella vita del celebre Albano sia una vera e propria estranea. Ma non solo, secondo quando affermato dalla donna tale diffida sembrerebbe aver anche provocato dei danni alla Lecciso a livello lavorativo. Sembrerebbe infatti che sia stata cancellata una sua intervista in un programma registrato.

Il risentimento della Lecciso e la reazione di Albano

E ancora, Loredana Lecciso in diverse occasioni sembrerebbe essersi sentita anche abbastanza umiliata dal fatto che Romina Power abbia in diverse occasioni affermato che ad unire lei e l’ex marito è ancora oggi un forte sentimento. Ma, cosa pensa Albano di tutto questo? Secondo alcuni rumors il noto artista di Cellino San Marco sembrerebbe appoggiare in pieno la compagna e quindi le scelte della Lecciso.