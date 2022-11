Raoul Bova fuori di sè: “Mi hanno sporcato la reputazione”

0 SHARES Condividi Tweet

Raoul Bova nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha parlato delle accuse di evasione mosse nei suoi confronti e ha parlato di inesattezze ritenendo inoltre che tali attacchi abbiano sporcato la sua reputazione.

Uno degli attori italiani più amati, non solo per la sua bellezza ma anche soprattutto per il talento che lo contraddistingue, è sicuramente Raoul Bova. E proprio quest’ultimo ha di recente rilasciato una lunga intervista a Oggi nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato anche delle accuse mosse di recente nei suoi confronti. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lunga intervista di Raoul Bova a Oggi

Non ha avuto timore di rispondere a nessuna domanda, nemmeno a quelle più scomode, il noto attore Raoul Bova nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi. Nello specifico la giornalista ha chiesto all’attore maggiori informazioni sulle accuse mosse di recente nei suoi confronti e a causa delle quali si trova a dover avere a che fare con i Tribunali. Di cosa stiamo parlando? Raoul Bova è stato accusato di aver evaso le tasse e alla domanda della giornalista che gli ha chiesto come stanno realmente le cose ecco che l’attore ha subito risposto cercando di difendersi e affermando di preciso che tali accuse mosse nei suoi confronti non sono per nulla vere.

Le parole dell’attore: “Attacco mediatico ingiustificato”

Nello specifico il celebre attore, protagonista di numerosi film e fiction di grande successo, si è espresso affermando che non vi è stata da parte sua nessuna evasione. E specificando inoltre di essere stato vittima di un “attacco mediatico del tutto ingiustificato e senza alcuna verifica”. Attacchi che secondo l’attore hanno anche sporcato la sua reputazione. La giornalista di Oggi ha anche chiesto all’attore la verità su quanto accaduto in merito all’accusa di violenza privata, lesioni e minacce ricevuta in riferimento all’aggressione nei confronti di un automobilista. Anche a questa domanda Raoul Bova ha risposto senza alcun problema e con molta sincerità rivelando di aver semplicemente provato a difendere una donna e di preciso la sua bellissima compagna da quello che lui stesso ha definito “un atto di prepotenza”. Raoul Bova a tal proposito ha dichiarato di aver chiesto alla persona in questione di chiedere scusa alla sua compagna.

Il commento su Rocio Munoz Morales

Inevitabile poi il commento sulla bellissima compagna Rocio Munoz Morales a proposito della quale ha espresso delle bellissime parole. Dopo aver ricordato di quando in pochi, all’inizio della loro storia, credevano in loro come coppia ecco che ha poi proseguito rivolgendo alla donna delle bellissime parole. E affermando che proprio quando si è trovata al centro del gossip è riuscita ad avere tanta forza e coraggio.