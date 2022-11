Renato Zero, Fabrizio Moro lo fa emozionare, il momento è da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

In occasione della seconda puntata di 070 Renato Zero ha accolto sul palco un grande amico e collega ovvero Fabrizio Moro. Quest’ultimo ha portato all’amico uno speciale regalo che ha commosso tutti .

E’ andato in onda su Canale 5 nella serata di mercoledì 2 novembre 2022 il secondo appuntamento con ‘070’ ovvero il bellissimo show registrato nel corso dei concerti che hanno visto protagonista al Circo Massimo uno degli artisti italiani più amati ovvero Renato Zero. Tra i vari ospiti della seconda puntata anche l’amatissimo Fabrizio Moro che ha colto l’occasione per fare un particolare regalo all’amico e collega che ha fatto fatica a non mostrare la sua emozione. Ma esattamente, cos’è successo?

Grande successo per la seconda serata di 070

La seconda serata dello show 070 è stata trasmessa su Canale 5 nella serata di mercoledì 2 novembre. Tanti gli ospiti della serata, tra questi ad esempio Al Bano e Serena Autieri, Mario Biondi, Diodato, Madame, i Neri per Caso, Morgan, Paola Minaccioni. Peppe Barra ma anche Fabrizio Moro. Ed ecco che proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un momento molto particolare che ha tanto commosso non solo Renato Zero ma anche il pubblico presente e i telespettatori a casa. I due oltre ad essere colleghi sono anche legati da un sincero e profondo rapporto di amicizia e proprio in occasione di tale evento al Circo Massimo di Roma hanno trovato il modo di dimostrarlo a tutti.

Fabrizio Moro ospite speciale dello show

Nello specifico Fabrizio Moro e Renato Zero si sono resi protagonisti di un duetto che ha molto emozionato tutti i presenti. Emozioni scaturite dalla dimostrazione di quello che è il reale e sincero affetto che lega i due artisti che oltre ad essere dei colleghi sono, prima di tutto, degli amici. Nello specifico Renato Zero e Fabrizio Moro hanno intrattenuto il loro pubblico con un bellissimo medley al termine del quale hanno ricevuto un calorosissimo applauso.

Il regalo di Fabrizio Moro per l’amico e collega

Ad un certo punto proprio Moro ha voluto omaggiare l’amico sorprendendolo con un bellissimo regalo. Dopo essere andato via dal palco ed aver raggiunto il dietro le quinte chiedendo “Dove è finito il regalo?” ecco che Moro è tornato da Renato Zero al quale ha consegnato uno speciale cilindro. “Ti ho portato questo regalo, l’ho indossato al mio primo palazzetto e ci ho messo quindici anni per arrivarci”, queste le parole espresse da Moro e alle quali si sono poi susseguite quelle di Renato Zero che ha scherzosamente domandato dove fosse il coniglio. I due artisti ed amici si sono poi abbracciati. Fiacchini ha poi spinto l’amico a godersi l’applauso del pubblico. “Guarda come Roma tratta le persone vere come te”, queste le sue parole. Renato Zero ha poi salutato l’amico ricordandogli ancora quanto gli vuole bene.