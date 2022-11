Belve, Floriana Secondi svela tutto sulla lite che è stata ripresa dai giornali: “Non ho iniziato io”

0 SHARES Condividi Tweet

Floriana Secondi ospite della terza puntata di Belve ha parlato della lite con Manila Gorio raccontando la sua verità su come realmente sono andate le cose e precisando di non essersi pentita di quanto fatto.

Sono trascorsi diversi anni da quando Floriana Secondi ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello riuscendo ad ottenere la vittoria. E proprio nel corso di questi anni la donna è stata più volte in televisione dove ha partecipato a diverse trasmissioni come opinionista e concorrente. Proprio di recente la Secondi si è lasciata intervistare da Francesca Fagnani a Belve, e nel corso di tale intervista ha colto l’occasione per raccontare la sua verità sulla rissa con Manila Gorio. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Floriana Secondi ospite di Francesca Fagnani a Belve

Una delle protagoniste della terza puntata di Belve, programma di Rai 2 condotto in seconda serata da Francesca Fagnani, è stata la celebre Floriana Secondi. Quest’ultima è diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Reality all’interno del quale si è fatta conoscere ed amare tanto da essere riuscita a classificarsi come vincitrice. Nel corso degli anni successivi alla sua partecipazione al noto reality show ecco che i telespettatori hanno avuto modo di vederla come opinionista nei programmi condotti da Barbara D’Urso ma anche come concorrente di altri reality show, tra questi L’Isola dei Famosi. Ospite della Fagnani ecco che la Secondi ha affrontato diversi argomenti ed è tornata anche a parlare di quanto successo con Manila Gorio ma anche colto l’occasione per parlare delle violenze subite da bambina.

La lite con Manila Gorio

Francesca Fagnani ad un certo punto ha chiesto alla Secondi di fare chiarezza su quanto accaduto con Manila Gorio. Le due infatti sono state fotografate da Novella 2000 mentre litigavano all’interno di un ristorante. Proprio la Gorio aveva accusato Floriana di averle staccato addirittura una ciocca di capelli, di averla insultata pesantemente e di averla colpita. Sempre la Gorio aveva raccontato di essere stata costretta addirittura a scappare e di essere stata raggiunta per strada da Floriana.

La verità dell’ex gieffina

A tali parole l’ex vincitrice del GF ha risposto raccontando la sua verità. Floriana ha rivelato di averla colpita inizialmente con un tovagliolo. “Le ho dato addosso con un tovagliolo e lei mi ha lanciato addosso una forchetta” ha raccontato Floriana che ha poi precisato che è stato questo il motivo per il quale poi l’ha rincorsa. Floriana ha anche rivelato di aver tirato per i capelli la Gorio solo per fermarla. E ha poi aggiunto di non essersi pentita di quanto fatto precisando “Non ho iniziato io, lei mi ha fatto fuori da un programma in cui lavoravo da cinque anni”.