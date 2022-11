Aurora Ramazzotti incinta svela: “Cosa mi sta accadendo ogni notte”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti incinta al settimo mese, fa una domanda alle sue follower. ” E’ normale?”, ecco la risposta.

Come sappiamo Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo bambino ed esattamente di un maschietto. La notizia era circolata già la scorsa estate, ma alla fine Aurora ha confermato soltanto qualche settimana fa. In questi giorni la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, sta trascorrendo alcuni giorni immersa completamente tra la natura ed in totale relax insieme al suo compagno Goffredo Cerza. I due si trovano in un Relais di lusso che si trova a circa 1400 metri di altitudine tra le Alpi Carniche in Friuli Venezia Giulia. L’influencer non è solita parlare della gravidanza, anche se in questi giorni si è lasciata andare ad alcune confessioni.

Aurora Ramazzotti parla della sua gravidanza

Aurora Ramazzotti è incinta ed è anche al settimo mese eppure di questa gravidanza ne ha parlato davvero in rare occasioni. Una di queste è stata poche ore fa, proprio mentre stava facendo colazione. In questi giorni, come abbiamo già avuto modo di anticipare, Aurora si trova insieme al suo compagno in un Relais di lusso tra le Alpi Carniche in Friuli Venezia Giulia. Ebbene, durante una chiacchierata mattutina con i suoi follower, la figlia di Michelle Hunziker ha parlato della sua gravidanza e ha risposto ad alcune domande.

La figlia di Michelle Hunziker chiede “aiuto” alle sue follower in dolce attesa

Nello specifico Aurora, rivolgendosi alle follower che si trovano come lei in dolce attesa ha chiesto se ciò che le sta succedendo ogni sera sia normale. “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte”. Questo quanto dichiarato da Aurora.

La risposta delle follower

“Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?”. Questo quanto chiesto da Aurora ai suoi follower. Puntuali sono arrivate le risposte delle sue follower dicendo che ciò che le sta capitando è assolutamente normale. Le è stato consigliato di fare meditazione e altri invece hanno spiegato che con la gravidanza cambia anche la sensibilità e che addirittura alcune donne hanno evitato di vedere film horror o comunque piuttosto violenti.