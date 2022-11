Antonella Fiordelisi, i suoi avvocati attaccano il pupone: “Cosa dovrebbe fare Totti”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi e Francesco Totti sono in guerra, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla gieffina. Gli avvocati della gieffina non ci stanno e pubblicano una nota.

Si continua a parlare delle dichiarazioni rilasciate da Antonella Fiordelisi su Francesco Totti. La gieffina, nei giorni scorsi chiacchierando con alcuni coinquilini della casa, si era lasciata andare ad una rivelazione piuttosto scioccante proprio sull’ex capitano della Roma. La Fiordelisi avrebbe sostenuto che Francesco le ha scritto su Instagram qualche mese fa ed ovviamente queste parole hanno scatenato una vera e propria bufera. Il motivo? Il fatto che Francesco nonostante fosse già separato da Ilary Blasi, avesse comunque una relazione con l’attuale compagna Noemi Bocchi. Ebbene si, dopo la messa in onda della puntata del Gf vip, Francesco ha replicato sostenendo di non sapere proprio chi fosse la gieffina. Adesso però, il caso si fa sempre più serio e la vicenda starebbe per finire in Tribunale.

Antonella Fiordelisi e le sue parole su Francesco Totti

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi all’interno della casa più spiata d’Italia e dopo le dichiarazioni rilasciate da Antonella, il team legale di Antonella ha deciso di intervenire su questo caso che vede la stessa protagonista insieme all’ex capitano della Roma. Le parole di Antonella, di certo non sarebbero potuto passate inosservate ed effettivamente così è stato.

Alex Nuccetelli smentisce le parole della gieffina, intervengono i suoi legali

Come abbiamo anticipato, a breve è arrivata la replica di Francesco Totti attraverso il suo amico Alex Nuccetelli che ha contattato Biccy, smentendo le dichiarazioni della gieffina. In queste ore però, i legali della Fiordelisi avrebbero condiviso un messaggio molto lungo sull’account Instagram di Antonella, con destinatario proprio lui, Alex Nuccetelli. “Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”. Con queste parole inizia il lungo messaggio scritto dal team legale di Antonella Fiordelisi.

I legali di Antonella pubblicano una nota

Poi viene precisato che Antonella ha parlato di una “semplice richiesta di messaggi su Instagram da parte del Signor Francesco Totti”.“Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi’”.