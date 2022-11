Gf vip, Patrizia Rossetti durissima: “Se non mi dai tutti i soldi ti denuncio”

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip, Patrizia Rossetti scambia delle battute con la nuova arrivata Sarah Altobello e racconta della lite avvenuta con Tony Toscano.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che sta avendo un grandissimo successo in queste ultime settimane. Ebbene, per chi non avesse avuto modo di vedere la puntata, hanno fatto ingresso nella casa più spiata d Italia alcuni nuovi personaggi. Nello specifico, hanno fatto ingresso nella casa ben sei nuovi gieffini, tra cui anche Sarah Altobello, la quale subito dopo la puntata ha iniziato a parlare con vari coinquilini. Ad un certo punto, si è avvicinata a Patrizia Rossetti, scoprendo di avere con lei un conoscente in comune, ovvero il manager Tony Toscano. A quel punto, Sarah si sarebbe lasciata scappare una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Sarah Altobello, nuova coinquilina della casa più spiata d’Italia

Nel corso della puntata di ieri, giovedì 3 novembre, all interno della casa più spiata d Italia sono entrati sei nuovi gieffini, tra cui anche Sarah Altobello, la quale dopo la puntata ha scambiato qualche chiacchiera con gli altri coinquilini. Ebbene, tra le tante sembra aver chiacchierato molto con Patrizia Rossetti, lasciandosi andare a delle dichiarazioni piuttosto forti. Le due hanno scoperto di avere un conoscente in comune, ovvero il manager pugliese Tony Toscano.

Patrizia e Sarah chiacchierano e scoprono di avere un’amicizia in comune, poi la confessione

La Altobello avrebbe confessato che quest-ultimo è innamorato di lei. “Sì Tony Toscano, uno che mi vuole. Lui è la mia confort zone. Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se sono oppressa, però gli voglio bene è un amico. Lui però non mi vede così. Non è cattiveria, ma sono sincera, mi sento pressata. Non capisce, io gli dico che gli voglio solo bene”. Queste le parole della gieffina, che in qualche modo hanno lasciato Patrizia molto perplessa. ” Capisco benissimo che può essere innamorato. Certo, devo dire che ha fatto molto per me nel lavoro, ma voglio restare un’amica. Tra noi ci sono stati dei grandi litigi. Vorrei che questa esperienza gli riuscisse a far capire che dobbiamo essere amici. In sei anni io non sono riuscita a fargli capire”. Queste le parole dichiarate dalla sosia di Melania Trump.

Patrizia racconta della lite avuta con il manager

A quel punto, anche Patrizia Rossetti si sarebbe lasciata andare ad una confessione, dicendo di aver litigato pesantemente con Tony, con il quale poi ha chiarito in occasione di una puntata di Pomeriggio cinque, ovviamente dietro le quinte. “Lui secondo me è innamorato. Il vostro rapporto è di amicizia e lavoro. Comunque lui è stato il mio primo agente 40 anni fa e c’ho litigato. Non ci siamo parlati per 10 anni. Gli ho detto ‘se non mi dai tutti i soldi ti denuncio’, non l’avrei mai fatto. E ripeto, per 10 anni non mi ha più parlato”. Queste ancora le parole di Patrizia Rossetti.