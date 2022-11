Oggi è un altro giorno, Debora Caprioglio parla di Fabrizio Frizzi e quello che racconta lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice Debora Caprioglio è stata ospite di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno. E proprio nel corso di tale appuntamento ha ricordato Fabrizio Frizzi facendo anche una particolare rivelazione sul collega prematuramente scomparso.

Una puntata molto particolare ed emozionante di Oggi è un altro giorno è andata in onda nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 novembre 2022. Tra gli ospiti in studio anche l’attrice Debora Caprioglio che ha colto l’occasione per ricordare Fabrizio Frizzi e raccontare un particolare aneddoto che li ha legati per molti anni.

La rivelazione di Debora Caprioglio su Fabrizio Frizzi

A Oggi è un altro giorno nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio di ieri uno degli ospiti ovvero Debora Caprioglio e la conduttrice hanno colto l’occasione per ricordare uno dei conduttori italiani più amati ovvero Fabrizio Frizzi prematuramente scomparso nel marzo del 2018. Nello specifico proprio Frizzi e la Caprioglio sono stati i protagonisti della fiction “Non lasciamoci più” andata in onda tra il 1999 e il 2001. E in riferimento a quel periodo la Caprioglio ha colto l’occasione per raccontare un particolare retroscena legato al set. L’attrice ha raccontato di quando al provino ha ammesso di saper guidare la macchina mentendo. In realtà infatti aveva la patente ma non aveva mai guidato motivo per il quale quando si è trovata a dover guidare una macchina con al suo fianco proprio Frizzi ecco che ha riscontrato qualche difficoltà. L’auto è finita fuori strada e nello specifico contro un bar. Un episodio che fortunatamente si è risolto con la rottura dell’auto e nulla di più e a proposito della quale l’attrice ha raccontato “Lui mi mandava messaggi ogni 14 agosto in ricordo della scampata sciagura”.

Le belle parole sul collega prematuramente scomparso

L’attrice e la conduttrice di Oggi è un altro giorno hanno quindi colto l’occasione per ricordare Fabrizio Frizzi non nascondendo l’emozione. A tal proposito ecco che proprio Debora Caprioglio si è espressa rivolgendo al collega delle bellissime parole e definendolo una meravigliosa persona dotata di una grande umiltà ma anche umanità. “Ogni volta che lo vedo mi commuovo. Era il fratellone di tutti, era stupendo”, ha poi aggiunto.

Il commento dell’attrice sul suo esordio nel mondo del cinema

L’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha poi colto l’occasione per parlare di quello che è stato il suo esordio nel mondo del cinema. E nello specifico ha rivelato di quando Tinto Brass le ha proposto di partecipare al film Paprika. La bella Debora a tal proposito ha precisato che ai tempi il regista era considerato un vero e proprio maestro per un determinato tipo di film e ha poi sottolineato di non essersi sentita all’altezza.