Uomini e Donne, Tina Cipollari completamente fuori controllo: “Buffone, pagliaccio”

Tina Cipollari nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne si è pesantemente scagliata contro un cavaliere del programma condotto dalla De Filippi e al quale ha rivolto pesanti offese.

Così come ogni giorno ecco che anche nella giornata di ieri, venerdì 4 novembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata molto particolare nel corso della quale l’opinionista si è pesantemente scagliata contro uno dei cavalieri presenti nella trasmissione e poi ancora contro la dama Gemma Galgani. Ma esattamente, per quale motivo?

Tina Cipollari furiosa contro un cavaliere di Uomini e Donne

A Uomini e Donne non mancano mai le polemiche e le discussioni. E anche in occasione dell’ultima puntata settimanale trasmessa nel pomeriggio di ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo duro scontro tra Tina Cipollari e uno dei cavalieri della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Tutto è successo dopo che la conduttrice ha chiamato al centro dello studio un uomo che ha reso nota l’intenzione di uscire a cena con Gemma Galgani e di voler conoscere anche un’altra dama della trasmissione. L’interesse dell’uomo per la Galgani però non ha convinto tutti, ma soprattutto i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno perso l’occasione per scagliarsi contro il cavaliere. Ma a far infuriare la Cipollari è stato un altro episodio ovvero la richiesta fatta dall’uomo alla De Filippi. Il cavaliere della trasmissione ha infatti chiesto alla conduttrice il permesso per poter ballare con un’altra donna ancora ovvero Pinuccia.

Le dure parole dell’opinionista

Tina Cipollari non è riuscita a rimanere in silenzio e anzi al contrario si è pesantemente scagliata contro l’uomo accusandolo di essere andato nel programma solamente per farsi vedere dalle persone del suo peese. “Anche basta…Hai stancato…Buffone e pagliaccio…”, queste le parole espresse dalla Cipollari e alle quali l’uomo ha risposto affermando di non accettare le critiche mosse nei suoi confronti. Il cavaliere ha poi spiegato di aver chiesto a Pinuccia di ballare semplicemente per evitare che Gemma e l’altra dama potessero litigare. Parole che però non hanno convinto l’opinionista che ha proseguito rivolgendogli ancora delle dure accuse, definendolo ancora una volta buffone e pagliaccio e accusandolo di voler prendersi gioco delle donne del programma.

La Cipollari contro Gemma

La conduttrice si è quindi rivolta, ad un certo punto, proprio alla Galgani chiedendole se dopo tutto quello che era successo era ancora intenzionata ad uscire a cena con l’uomo. La Galgani ha risposto di si, e proprio queste sue parole hanno scatenato ancora una volta la furia di Tina Cipollari che si è scagliata contro la dama accusandola di non avere dignità. “Ma tu la dignità lo sai che vuol dire? Ti comporti così per uscire con uno straccio d’uomo?“, queste le sue parole alle quali la Galgani ha preferito non rispondere.