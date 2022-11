GF Vip, Sonia Bruganelli distrutta dalle critiche: “Imbarazzante”

0 SHARES Condividi Tweet

L’opinionista del Grande Fratello Vip nelle scorse ore è finita al centro di una grossa polemica a causa dell’abito indossato in occasione dell’ultima puntata del reality show.

E’ andata in onda nella serata di giovedì 3 novembre 2022 una nuova puntata del Grande Fratello Vip e così come spesso accade ecco che una delle opinioniste è finita al centro di numerose critiche. Di chi stiamo parlando? Di Sonia Bruganelli il cui look ha attirato negativamente l’attenzione dei telespettatori che sui social non hanno perso occasione per rivolgerle degli insulti. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Sonia Bruganelli al centro di numerose critiche

Sonia Bruganelli è sicuramente una delle protagoniste del GF Vip in quanto spesso al centro di critiche e polemiche. Proprio nelle ultime ore la moglie di Paolo Bonolis è stata travolta da una serie di critiche sui social a causa del look sfoggiato in occasione della puntata del GF Vip andata in onda lo scorso giovedì. Nello specifico ad una parte dei telespettatori non sembrerebbe essere piaciuto l’abito indossato dalla moglie di Paolo Bonolis nonostante il marchio di appartenenza e il suo costo non alla portata di tutti.

Il vestito che ha scatenato la polemica

Nello specifico Sonia Bruganelli, che pochi giorni fa era intervenuta sui social scrivendo un post contro gli autori, ha indossato un vestito firmato Missoni. Un abito lungo, svasato e con le maniche lunghe caratterizzato da una particolare fantasia a zig zag degradè. Un abito molto colorato ma allo stesso tempo caratterizzato da toni scuri e nello specifico un mix tra arancio, nero, viola e azzurro accesso. Il vestito in questione è realizzato in maglia leggera e lamè ed inoltre sono anche presenti dei dettagli di filato laminato. Ma, quanto costa? L’abito indossato da Sonia Bruganelli in occasione dell’ultima puntata del GF Vip è sicuramente abbastanza costoso e quindi non per tutti. Stiamo infatti parlando di un abito dal valore di 1.790 euro.

I commenti degli haters contro l’abito indossato dall’opinionista

Nonostante la bellezza del vestito e il suo esoso costo ecco che la Bruganelli è comunque finita al centro di una grossa polemica. Molti telespettatori infatti non hanno condiviso la decisione della moglie di Paolo Bonolis di indossare tale abito sostenendo che non era adatto a lei. Tra i tanti vi è stato ad esempio chi ha scritto “Quell’abito può anche essere dì Missoni, ma non ti valorizzava“ oppure ancora “Chi l’ha vestita Sonia? Imbarazzante presentarsi vestita cosi”. Insomma commenti abbastanza duri, nella maggior parte dei casi scritti da altre donne, alle quali però la diretta interessata non sembrerebbe avere ancora risposto. Ma non è detto che non decida di farlo nel corso delle prossime ore.